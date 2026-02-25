प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचीं पूनम पांडे, सत्संग सुनकर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल...

Poonam Pandey Video: एक्ट्रेस पूनम पांडे ने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद लिया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

पॉपुलर एक्ट्रेस पूनम पांडे (Poonam Pandey) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वह अक्सर विवादों में रहती हैं. वह एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, पूनम पांडे वृंदावन पहुंची थीं और उन्होंने संत प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद लिया. एक्ट्रेस ने प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना और इस दौरान वह रोने लगीं. पूनम पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. उनके फैंस तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है.

पूनम पांडे को लेकर आए ये कमेंट

पूनम पांडे हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं. इसके साथ ही वह अपनी बोल्डनेस के लिए काफी मशहूर हैं. फिलहाल, पूनम पांडे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किए. वह प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में शामिल हुई और भक्ति में डूबी नजर आईं. यहां तक कि पूनम इमोशनल हो गईं और इसका वीडियो सोशल मीडियो वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के वायरल वीडियो पर लोग रिएक्श दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'अगर शुरुआत कर दी है अच्छे जीवन की तो अब कुछ गलत मत करना.' एक यूजर ने लिखा है, 'एक समय के बाद ईश्वर के चरणों में शांति मिलती है.' एक यूजर ने लिखा है, 'चलो इसे अक्ल तो आई.' एक यूजर ने लिखा है, 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली.'

पूनम पांडे का विवादों से है गहरा नाता

गौरतलब है कि पूनम पांडे अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. पूनम पांडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके क्रिकेटर्स समेत कई सेलिब्रिटीज मैसेज करते थे. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. इस पर लोगों का कहना है कि वह अटेंशन पाने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं. वहीं, पूनम पांडे ने दो साल अपने मरने की फेक खबर फैलाई थी और इसके बाद हंगामा मच गया था. पूनम पांडे के बयान अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं. इस तरह से पूनम पांडे का कंट्रोवर्सी से गहरा नाता रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

