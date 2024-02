Poonam Pandey gets into trouble: बॉलीवुड फिल्म अभिनत्री पूनम पांडे पर अपनी मौत का तमाशा बनाना भारी पड़ा है। अदाकारा ने 2 फरवरी 2024 के दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर खुद की मौत की जानकारी थी। इस पोस्ट को उनकी टीम की ओर से साझा किया गया था। जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। इस बीच उनके परिवार से लगातार मीडिया की ओर से संपर्क करने की कोशिश की गई। जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हो सका। पूनम पांडे की मृत्यु के ऐलान के बाद से ही उनके परिवार के सदस्यों के फोन नहीं लग रहे थे। जिसके बाद उनकी मौत पर संशय होना शुरू हो गया। साथ ही अदाकारा की बिल्डिंग में उनके परिवार से मिलने पर गार्ड्स के जरिए पाबंदी लगाई गई थी। Also Read - Today Entertainment News: पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग, अक्षय कुमार के गाने 'शंभू' की रिलीज डेट आउट

महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य ने की पूनम पांडे पर एक्शन की मांग

एक दिन बाद नाटकीय तौर पर पूनम पांडे सामने आती हैं और अपने जिंदा होने की जानकारी देती हैं। साथ ही वो इसे एक प्रमोशनल स्टंट बताती हैं। अदाकारा के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मगर इसके बाद एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में लोगों का गुस्सा पूनम पांडे पर फूट पड़ा। टीवी स्टार्स से लेकर आम जनता तक लोगों ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। अब ये मुद्दा महाराष्ट्र विधान परिषद तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य सत्यजीत थांबे ने अदाकारा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अदाकारा के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ताकी भविष्य में कोई इस तरह का घटिया काम पब्लिसिटि स्टंट के लिए न कर सके। Also Read - बॉलीवुड के इन स्टार्स की उड़ी थी निधन की अफवाह, पूनम पांडे ने तो खुद फैलाई अपनी मौत की झूठी खबर

पूनम पांडे के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

इधर, मुंबई के एक वकील अली काशिफ खान ने बीते दिन ही पूनम पांडे के इस खुलासे के बाद पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पूनम पांडे ही नहीं, इस शिकायत में उनकी मैनेजर निकिता शर्मा और एजेंसी हॉटरफ्लाई (Hautterfly) का भी नाम दर्ज है। दर्ज शिकायत में अदाकारा और उनटी टीम के खिलाफ आईपीसी की धारा सेक्शन 417,420, 120B और 34 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। Also Read - पूनम पांडे की फेक डेथ न्यूज पर उर्फी जावेद ने ली चुटकी, फोटो शेयर कर कहा, 'मैं मरी नहीं...'