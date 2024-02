Poonam Pandey is not dead: बॉलीवुड स्टार पूनम पांडे की मौत पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आज सुबह अदाकारा पूनम पांडे की मौत की खबर आई थी। जिसके बाद दिन भर उनकी मौत को लेकर कयासबाजी होती रही। अदाकारा पूनम पांडे की मौत की खबर के बाद उनके परिवार के गायब होने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अदाकारा पूनम पांडे के कानपुर वाले घर पर ताला लगा हुआ है। जिसके बाद उनकी मौत पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस बीच फिल्म स्टार पूनम पांडे के ओटीटी रियलिटी शो लॉक-अप कंटेस्टेंट विनीत कक्कड़ ने उनकी मौत की खबर को फर्जी करार दिया है। विनीत कक्कड़ ने पूनम पांडे की मौत की खबर पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं हैं। बल्कि उनकी मौत नहीं हुई है। Also Read - Poonam Pandey Death: पूनम पांडे की मौत पर सस्पेंस? एक्ट्रेस की फैमिली का कुछ पता नहीं, लोगों के मन में उठे कई सवाल

पूनम पांडे का इंस्टाग्राम हुआ हैक

लॉकअप कंटेस्टेंट विनीत कक्कड़ का दावा है कि जरूर उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ है। उन्होंने पूनम पांडे की मृत्यु की खबर पर हैरानी जताते हुए कहा, 'मैं पूनम को जानता हूं। वो एक मजबूत महिला है। मैंने लॉक-अप शो में उनके साथ 2 हफ्ते बिताए हैं। मैं उनके व्यक्तित्व को जानता हूं।' विनीत कक्कड़ ने बताया कि वो कंगना रनौत की मूवी धाकड़ के प्रीमियर के दौरान उनसे मिले थे। इसके बाद वो लॉक-अप निर्देशक की बर्थडे पार्टी में भी मिले थे। उन्होंने कहा कि पूनम पांडे हर दफा फिट लगीं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। उनका मूड अच्छा था।

जल्दी होगा पूनम पांडे की मौत का पर्दाफाश

विनीत कक्कड़ ने कहा कि जल्दी ही सभी को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी के फोन बंद आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने उनका और उनके मैनेजर का इंस्टाग्राम हैक किया हो। कुछ भी हो सकता है। मुझे इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नही है। विनीत कक्कड़ ने कहा कि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई हो। उन्हें कोई लक्षण नहीं थे। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। विनीत कक्कड़ ने कहा कि कोई कह रहा है कि उनका शव पुणे में है कोई कह रहा है कि उनका शव कानपुर में है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के भी किसी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो हमारे बीच नहीं रहीं।