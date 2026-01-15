'सारी गलती दर्शकों की...' दूसरा Anurag Kashyap बनने की फिरक में हैं The Raja Saab के डायरेक्टर? जबान फिसलते ही हाथ धोकर पीछे पड़े लोग

Prabhas Film The Raja Saab Director Trolled: साउथ सुपरस्टार प्रभास की एक और फिल्म द राजा साब फ्लॉप हो गई है. इस फिल्म के डूबते ही द राजा साब के डायरेक्टर ने सारा ठीकरा आम जनता के ऊपर फोड़ दिया है. चलिए जानते हैं कि द राजा साब के डायरेक्टर ने क्या कहा है.

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. लोगों को इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी. 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म धुरंधर के आगे टिक भी नहीं पा रही है. फैंस को प्रभास, संजय दत्त (Sanjay Dutt), रिद्धि कुमार और निधि कुमार की फिल्म खास पसंद नहीं आ रही है. लोग इस फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना रहे हैं. ऐसे में फिल्म 'द राजा साब' के मेकर्स के बीच भी खलबली मच गई है, हाल ही में फिल्म 'द राजा साब' के डायरेक्टर मारुति दासारी (Maruthi Dasari) ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है. मारुति दासारी ने दावा किया है कि उनकी फिल्म दर्शकों की वजह से फ्लॉप हुई है. लोग हर फिल्म को फेस्टिवल मोड़ में देखना चाहते हैं. शायद यही वजह है जो लोगों को फिल्म 'द राजा साब समझ नहीं आई. लोग फिल्म की गहराई और हमारी 3 साल की मेहनत को समझ नहीं पा रहे हैं.

मारुति दासारी पर भड़के लोग

आगे मारुति दासारी ने कहा, फिल्म 'द राजा साब' को लेकर मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरी फिल्म का मजाक बना रहे हैं उनको जल्द ही कर्म भुगतने होंगे. यही जीवन का नियम है. अगर हमारी फिल्म किसी फैस्टिव टाइम पर रिलीज होती तो लोग इसके क्लाइमेक्स की तारीफ करते नहीं थकते. मारुति दासारी ने ये बयान देकर सनसनी मचा दी है. लोगों ने अब मारुति दासारी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोग दावा कर रहे हैं कि मारुति दासारी अपनी गलती दर्शकों के सिर मंढ़ दी है. मारुति दासारी को लगता है कि दर्शकों को फिल्म देखने की समझ नहीं है.

TRENDING NOW

लोगों का याद आया अनुराग कश्यप का पुराना बयान

फिल्म 'द राजा साब' के डायरेक्टर की बातें सुनकर फैंस को अनुराग कश्यप का एक बयान याद आ रहा है. फिल्म बॉम्बे वैल्वेट के फ्लॉप होने के बाद अनुराग कश्यप की एक बयान की वजह से खूब ट्रोल किया गया था. अनुराग कश्यप ने दावा किया था कि उनकी फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि लोग इस क्लासिक कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाए. अनुराग कश्यप का ये बयान सुनकर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था. लोग कहने लगे थे कि अनुराग कश्यप को फ्रांस में अपनी इन क्लासिक कहानियों को रिलीज करना चाहिए. उस दौरान लोगों ने अनुराग कश्यप को फ्रांस तक जाने की सलाह दे डाली थी.

Read more