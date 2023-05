Adipurush Trailer to be out on this day: बाहुबली स्टार प्रभास और अदाकारा कृति सेनॉन स्टारर फिल्म आदिपुरुष जल्दी ही सिनेमाघरों में धमाका करने वाली है। रामायण की कहानी पर आधारित सुपरस्टार प्रभास और अदाकारा कृति सेनॉन स्टारर निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदिपुरूष को मेकर्स पहले ही 16 जून के दिन सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज करने का ऐलान कर चुके हैं। अब जब फिल्म की रिलीज में करीब डेढ़ महीने का वक्त बाकी है तब,फिल्ममेकर्स इसके ट्रेलर को जल्दी ही रिलीज करने की तैयारी में हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। Also Read - Adipurush New Poster: देवी सीता के अवतार में नजर आईं कृति सेनन, मोशन पोस्टर देख गदगद हुए लोग

9 मई को रिलीज होगा आदिपुरुष का ट्रेलर?

प्रभास और कृति सेनॉन स्टारर निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष जल्दी ही थियेटर पहुंचने वाली है। इस बीच पिंकविला की एक रिपोर्ट का दावा है कि इस फिल्म का ट्रेलर मेकर्स 9 मई को जारी करेंगें। फिल्म को रिलीज करने की तारीख 16 जून है। इतना ही नहीं, खबर है कि आदिपुरूष का ट्रेलर 9 मई को रिलीज करने से पहले मेकर्स 8 मई को हैदराबाद में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। जहां सुपरस्टार प्रभास के फैंस को सबसे पहले आदिपुरुष का ट्रेलर दिखाया जाने वाला है। सूत्र ने कहा, 'हैदराबाद में प्रभास के फैंस के लिए ये एक खास 3डी स्क्रीनिंग होगी। प्रभास और आदिपुरूष की पूरी टीम का मानना है कि फैंस किसी भी फिल्म के लिए सुपर सपोर्टिव होते हैं। ऐसे में ये उनके लिए फिल्म की टीम का प्यार है। जिन्होंने 2 साल तक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया है।'

नहीं होगा आदिपुरुष की रिलीज डेट में बदलाव

यही नहीं, सुनने में आया था कि शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' की वजह से आदिपुरुश की रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है। 'जवान' 2 जून को सिनेमाघर पहुंचने वाली है। जबकि आदिपुरुष 16 जून को थियेटर पहुंचेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि प्रभास की फिल्म प्री-पोन्ड हो सकती है। मगर अब मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। सूत्र ने कहा, 'आदिपुरुष 16 जून को ही जो कि तय था उसी दिन रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव की कोई जानकारी नहीं है। फिल्म को लेकर 37 दिनों तक लंबा प्रमोशन किया जाएगा। फिल्म में कई भजन हैं जो ट्रेलर के साथ रिलीज होंगे।'