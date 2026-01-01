Spirit: Prabha ने काटा कुछ ऐसा गदर कि हो गई Animal के Ranbir Kapoor से तुलना, फैंस के बीच मचा कोहराम...

Prabhas Compared To Ranbir Kapoor: साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. वजह है प्रभास का रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' से तुलना.

Spirit First Look: साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. आधी रात को रिलीज हुए इस पोस्टर ने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. वजह है प्रभास का रफ एंड टफ अवतार, जिसकी तुलना सीधे रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' से की जा रही है.

पोस्टर में प्रभास का लुक बेहद इंटेंस नजर आ रहा है. लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूंछें और चोटों से भरी पीठ, यह सब देखकर कई यूजर्स को रणबीर कपूर का 'एनिमल' वाला अंदाज याद आ गया. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स, कमेंट्स और तुलना की बाढ़ आ गई. कुछ फैंस ने तो मजाक में लिखा कि उन्हें पहली नजर में प्रभास नहीं, रणबीर कपूर दिखाई दे गए. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या 'स्पिरिट' का यह लुक संदीप रेड्डी वांगा की ही पिछली फिल्म 'एनिमल' से इंस्पायर्ड है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या प्रभास के इस लुक में एनिमल वाला हेयरस्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड सब कुछ है?'

अब अगर पोस्टर की बात करें, तो इसमें प्रभास कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े नजर आते हैं. वह बिना शर्ट के हैं, उनके कंधे और पीठ पर चोट के निशान और पट्टियां साफ दिख रही हैं. उन्होंने ढीली सफेद पैंट पहनी हुई है और हाथ में सिगरेट और शराब का गिलास पकड़ा है. उनके पास खड़ी हैं तृप्ति डिमरी, जो सादी साड़ी में शांत अंदाज में प्रभास की सिगरेट जलाती नजर आ रहीं हैं. यह सीन पोस्टर को और भी ज्यादा बोल्ड और डार्क बनाता है.

फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास एक सख्त और गुस्सैल पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं, जो एक लंबे समय से अटके केस की जांच करता है. कहानी में तृप्ति डिमरी उनकी प्रेमिका के किरदार में हैं, जो एक छुपा हुआ सच सामने लाती हैं. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, कंचना और प्रकाश राज जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कुल मिलाकर, प्रभास का यह नया अवतार चर्चा में है, चाहे तारीफ हो या तुलना. अब देखना दिलचस्प होगा कि 'स्पिरिट' सिर्फ लुक तक ही 'एनिमल' जैसी लगती है या कहानी और परफॉर्मेंस में भी कुछ नया दिखा पाएगी.

