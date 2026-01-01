ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Spirit: Prabha ने काटा कुछ ऐसा गदर कि हो गई Animal के Ranbir Kapoor से तुलना, फैंस के बीच मचा कोहराम...

Spirit: Prabha ने काटा कुछ ऐसा गदर कि हो गई Animal के Ranbir Kapoor से तुलना, फैंस के बीच मचा कोहराम!

Prabhas Compared To Ranbir Kapoor: साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. वजह है प्रभास का रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' से तुलना.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 1, 2026 9:14 PM IST

Spirit: Prabha ने काटा कुछ ऐसा गदर कि हो गई Animal के Ranbir Kapoor से तुलना, फैंस के बीच मचा कोहराम!

Spirit First Look: साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. आधी रात को रिलीज हुए इस पोस्टर ने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. वजह है प्रभास का रफ एंड टफ अवतार, जिसकी तुलना सीधे रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' से की जा रही है.

Also Read
South Movies: 2026 में दिखेगा साउथ का असली भौकाल! Jailer 2 से Toxic तक, आ रही हैं ये 6 फिल्में

पोस्टर में प्रभास का लुक बेहद इंटेंस नजर आ रहा है. लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूंछें और चोटों से भरी पीठ, यह सब देखकर कई यूजर्स को रणबीर कपूर का 'एनिमल' वाला अंदाज याद आ गया. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स, कमेंट्स और तुलना की बाढ़ आ गई. कुछ फैंस ने तो मजाक में लिखा कि उन्हें पहली नजर में प्रभास नहीं, रणबीर कपूर दिखाई दे गए. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या 'स्पिरिट' का यह लुक संदीप रेड्डी वांगा की ही पिछली फिल्म 'एनिमल' से इंस्पायर्ड है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या प्रभास के इस लुक में एनिमल वाला हेयरस्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड सब कुछ है?'

Also Read
'स्पिरिट' के लिए Prabhas ने किया 'न्यूड' सीन शूट? नए अंदाज से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देंगे अभिनेता

TRENDING NOW


हालांकि, सभी की राय एक जैसी नहीं है. कुछ फैंस का मानना है कि यह स्टाइल प्रभास पर उतना सूट नहीं करता जितना रणबीर पर किया था. एक यूजर ने कमेंट किया, 'एनिमल वाला लुक प्रभास पर जंच नहीं रहा.' तो वहीं कुछ ने इसे 'कॉपी-पेस्ट' तक कह दिया. एक मजेदार कमेंट में लिखा गया, 'एक पल के लिए लगा ये एनिमल 2 का पोस्टर है.'

अब अगर पोस्टर की बात करें, तो इसमें प्रभास कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े नजर आते हैं. वह बिना शर्ट के हैं, उनके कंधे और पीठ पर चोट के निशान और पट्टियां साफ दिख रही हैं. उन्होंने ढीली सफेद पैंट पहनी हुई है और हाथ में सिगरेट और शराब का गिलास पकड़ा है. उनके पास खड़ी हैं तृप्ति डिमरी, जो सादी साड़ी में शांत अंदाज में प्रभास की सिगरेट जलाती नजर आ रहीं हैं. यह सीन पोस्टर को और भी ज्यादा बोल्ड और डार्क बनाता है.

फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास एक सख्त और गुस्सैल पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं, जो एक लंबे समय से अटके केस की जांच करता है. कहानी में तृप्ति डिमरी उनकी प्रेमिका के किरदार में हैं, जो एक छुपा हुआ सच सामने लाती हैं. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, कंचना और प्रकाश राज जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कुल मिलाकर, प्रभास का यह नया अवतार चर्चा में है, चाहे तारीफ हो या तुलना. अब देखना दिलचस्प होगा कि 'स्पिरिट' सिर्फ लुक तक ही 'एनिमल' जैसी लगती है या कहानी और परफॉर्मेंस में भी कुछ नया दिखा पाएगी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossips Bollywood News Prabhas Ranbir Kapoor Spirit