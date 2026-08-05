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'तीन गुना पैसा मिलता...' बॉलीवुड छोड़कर साउथ जाने पर प्रदीप रावत ने कही थी ऐसी बड़ी बात

प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के मुकाबले तीन गुना अधिक पैसे मिलते हैं. इसके अलावा, उन्होंने वहां के निर्देशकों के भारी रुतबे और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात की थी. 

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By: Shreya Pandey | Published: August 5, 2026 8:36 AM IST
'तीन गुना पैसा मिलता...' बॉलीवुड छोड़कर साउथ जाने पर प्रदीप रावत ने कही थी ऐसी बड़ी बात

प्रदीप रावत ने कही थी ऐसी बड़ी बात

आज के समय में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब केवल बॉलीवुड या टॉलीवुड तक सीमित रहने का दौर खत्म हो चुका है, और पैन-इंडिया फिल्मों का एक नया और शक्तिशाली दौर शुरू हो चुका है. पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारतीय फिल्मों ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बनाई है. इन फिल्मों के प्रति दर्शकों का क्रेज देखते ही बनता है, और यही वजह है कि ये बॉक्स ऑफिस पर नए-बड़े रिकॉर्ड कायम कर रही हैं. इस बढ़ते मेल-जोल का सबसे बड़ा असर यह देखने को मिला है कि अब उत्तर और दक्षिण भारत के कलाकार एक साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं.

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साउथ सिनेमा में मिलते हैं ज्यादे पैसे

'लगान' और 'गजनी' जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाले एक्टिंग प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी जंग लड़ने के बाद 74 साल की आयु में 4 अगस्त को उनका निधन हो गया. उनके इस अचानक जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है. इसी बीच, हिंदी और दक्षिण दोनों सिनेमा जगत में काम कर चुके मंझे हुए अभिनेता प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान दोनों फिल्म उद्योगों के बीच कार्य संस्कृति, फीस और व्यवस्था को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए थे.

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साउथ सिनेमा का पलड़ा भारी

प्रदीप रावत ने बातचीत के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा पैसों बताया था. उन्होंने बेहद साफ शब्दों में बताया कि उत्तर भारत यानी बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बीच रेम्युनरेशन को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर है. उनके अनुसार, साउथ फिल्म इंडस्ट्री कलाकारों को उनके काम के मुकाबले कहीं अधिक पैसे देती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दक्षिण में कलाकारों को लगभग तीन गुना ज्यादा भुगतान किया जाता है. यदि मुंबई में किसी काम या प्रोजेक्ट के लिए आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो वही काम दक्षिण भारत में 300 रुपये में मिलता है.

अपनी बात को और अधिक साफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुंबई के फिल्म उद्योग में किसी एक्टर को एक दिन की शूटिंग के लिए एक लाख रुपये मिलते हैं, तो दक्षिण की फिल्मों में उसी एक दिन के काम के लिए तीन लाख रुपये तक दिए जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि कलाकारों को अपनी मेहनत की कमाई या फीस के लिए वहां ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती और न ही बार-बार पैसे मांगने की नौबत आती है. साउथ मेकर्स अपने कलाकारों के रेम्युनरेशन को लेकर काफी पेशेवर हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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