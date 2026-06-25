Prahaar Teaser: 'उज्जवल निकम' बन राजकुमार ने हिला डाला इंटरनेट, 114 सेकंड का वीडियो देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

Prahaar Teaser Out: राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'प्रहार' का 1 मिनट 54 सेकंड का टीजर जारी कर दिया गया है, जिसमें राजकुमार के दमदार ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं. इस टीजर पर आइए जानते हैं फैंस के क्या रिएक्शन है.

नेटिजन्स को कैसा लगा प्रहार का टीजर?

Prahaar Teaser Netizens Reaction: सिनेमाघरों में एक बार फिर खौफनाक मंजर और इंसाफ की वो ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई जिंदा होने वाली है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजान ने 25 जून 2026, गुरुवार को राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की मोस्ट-अवेडेट फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' (Prahaar: The Ujjwal Nikam Story) का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है. यह फिल्म भारत के सबसे मशहूर और जांबाज सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन पर आधारित है. टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. 1 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में राजकुमार राव का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी एक्टिंग देखने को मिल रही है, जिसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं और लोग अभी से उनके लिए नेशनल अवॉर्ड की भविष्यवाणी करने लगे हैं.

दमदार डायलॉग्स और थ्रिल से भरपूर है टीजर

यह फिल्म वकील उज्ज्वल निकम के करियर और उनके हाई-प्रोफाइल कानूनी मामलों से प्रेरित है. टीजर को देखकर साफ पता चलता है कि फिल्म की कहानी का मुख्य केंद्र 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब का ऐतिहासिक ट्रायल (मुकदमा) है. कोर्ट रूम की वो जंग, जिसने पूरे देश को टीवी स्क्रीन से बांधे रखा था, इस फिल्म की असली और भावुक आत्मा है. राजकुमार राव (Rajkummar Rao Movie) जो हर चुनौती भरे किरदार में खुद को पूरी तरह झोंक देने के लिए जाने जाते हैं, इस रोल में भी गजब ढा रहे हैं. उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनकी मराठी भाषा की पकड़ तक राजकुमार ने उज्ज्वल निकम के किरदार को पर्दे पर बिल्कुल सच दिखाने के लिए जी-जान लगा दी है. टीजर दमदार डायलॉग्स और थ्रिल से भरपूर है.

टीजर देख कैसा है फैंस का रिएक्शन?

1 मिनट 54 सेकंड के 'प्रहार' के टीजर ड्रॉप होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. फैंस राजकुमार की सीरियस और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सिनेमा में वापसी देखकर बेहद खुश हैं. एक यूजर ने लिखा, '26/11 की अदालती लड़ाई का यह टीजर कमाल है. 'प्रहार' दिखाएगी कि इंसाफ के लिए कैसी जंग लड़ी गई थी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'फाइनली, राजकुमार राव को उनकी 'शाहिद' और 'सिटीलाइट्स' वाली फॉर्म में देखना सुखद है.' वहीं कुछ फैंस ने लिखा, 'राजकुमार राव के हेटर्स के लिए निराशा का दिन है, क्या टीजर है बॉस! रोंगटे खड़े हो गए.' वहीं कई लोगों ने तो साफ कह दिया, 'राजकुमार राव को इस रोल के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए.'

शानदार स्टार कास्ट और रिलीज डेट

इस फिल्म का डायरेक्शन अविनाश अरुण ने किया है, जिन्हें 'पाताल लोक' (Paatal Lok) और 'थ्री ऑफ अस' (Three of Us) जैसी बेहतरीन और कल्ट सीरीज/फिल्मों के लिए जाना जाता है. ऐसे में इस फिल्म से एक बेहद संजीदा और शानदार कहानी की उम्मीद है. फिल्म में राजकुमार राव (Rajkummar Rao) के अलावा वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा जैसे दमदार कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. राजकुमार राव स्टारर 'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…