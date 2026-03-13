15 साल का इंतजार खत्म, प्रकाश झा ने Raajneeti 2 पर लगाई मुहर, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल?

Raajneeti 2: आप सभी को रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'राजनीति' तो याद ही होगी, जिसने साल 2010 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, वहीं अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

Raajneeti 2: फिल्ममेकर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर प्रकाश झा ने साल 2010 में एक ऐसी फिल्म बनाई दी थी, जो पर्दे पर भारतीय राजनीति के बुरे और डार्क साइड को बखूबी दिखाती थी. ये फिल्म थी 'राजनीति' (Raajneeti) जिसमें चुनावी दंगल में धन-बल, बाहुबल और छल-कपट का यूज दिखाया गया था. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े-बड़े कलाकारों से सजी इस फिल्म ने उस दौरान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, वहीं अब इसके सीक्वल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

कब हुई थी Raajneeti 2 की अनाउंसमेंट?

गौरतलब है कि, जून 2025 में प्रकाश झा (Prakash Jha) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर राजनीति थ्रिलर फिल्म 'राजनीति' के 15 साल पूरे होने के मौके पर इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने कहा था कि, 'राजनीति का ये सफर तो अनवरत है, ये चलती ही रहती है. राजनीति 2 (Raajneeti 2) के लिए हमेशा से एक प्लान रहा है. हालांकि, कास्टिंग और शूटिंग के मामले में अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं अभी इसपर काम कर रहा हूं.' वहीं अब फिल्ममेकर ने इस पर ऑफिशियली मुहर लगा दी है.

कैसी होगी Raajneeti 2 की कहानी?

हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रकाश झा ने कन्फर्म करते हुए बताया कि, राजनीतिक थ्रिलर फिल्म राजनीति के सीक्वल राजनीति 2 पर वो काम कर रहे हैं. मूवी इस टाइम प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और मैं इस पर एक्टिवली काम कर रहा हूं. उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि, पहली फिल्म की तरह इस सीक्वल में भई किरदार, घटनाएं और कहानी के कुछ हिस्से भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से प्रेरित होंगे. उन्होंने बताया कि, 'राजनीति 2 में पौराणिक कथाओं से काफी कुछ लिया गया है.' इस खबर के सामने आने के बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

Raajneeti ने कितने का कलेक्शन किया था?

आपको बता दें कि, साल 2010 में रिलीज हुई राजनीति में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे. इसके अलावा नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, सारा थॉम्पसन और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी शामिल थे. फिल्म को लेकर शुरुआत में काफी विवाद हुआ था. हालांकि, कई कंट्रोवर्सीज के बाद जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो लोगों ने खूब तारीफ की. 45 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 145.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था. हालांकि, अभी पार्ट 2 की कास्ट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

