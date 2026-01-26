'बॉर्डर 2 की सक्सेस के बीच प्रकाश राज ने बॉलीवुड पर किया अटैक, बोले- 'हिंदी सिनेमा अपनी......

Prakash Raj On Bollywood: साउथ से लेकर बॉलीवुड मूवीज में नजर आने वाले एक्टर प्रकाश राज ने बॉलीवुड को लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज (Prakash Raj) ने साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक तमाम मूवीज में काम किया है. उन्होंने अपने करीब 4 दशक के करियर में निगेटिव रोल में अपनी खास तरह की अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा है. इसके साथ ही प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह कई मुद्दों पर खुलकर बात करते नजर आते हैं. अब प्रकाश राज ने हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड को निशाने पर लिया है. उनका कहना है कि हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से दूर हो गया है. आइए जानते हैं कि प्रकाश राज ने और क्या कहा है.

प्रकाश राज बोले- प्लास्टिक जैसा है हिंदी सिनेमा

प्रकाश राज ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कहा, 'मुझे लगता है कि आज के समय में मलयालम और तमिल सिनेमा अच्छी मूवीज बना रहा है. वहीं, हिंदी सिनेमा ने अपनी जड़ें खो दी हैं. सब कुछ बहुत सुंदर और चमकदार दिखता है, लेकिन प्लास्टिक जैसा लगता है, जैसे मैडम तुसाद में म्यूजियम में मोम की मुर्तियां. हमारे यहां (साउथ) अब भी स्टोरीज हैं. तमिल के नए यंग डायरेक्टर दलित मुद्दों पर फिल्में बना रहे हैं, इनसे बहुत उम्मीद हैं.' प्रकाश राज ने आगे कहा, 'मल्टीप्लेक्स आने के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्में बनाने लगी. वे पेज 3 कल्चर में चले गए और राजस्थान और बिहार के ग्रामीण इलाकों से जुड़ाव खत्म हो गया है.'

TRENDING NOW

प्रकाश राज ने कहा- इंडस्ट्री से दर्शकों से जुड़ाव हुआ खत्म

प्रकाश राज ने कहा, 'हिंदी सिनेमा अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के करीब था. एक समय अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में बनती थीं, जिसमें तीन स्टार्स अलग-अलग धर्मों के किरदार में होते हुए भी एक साथ किसी की जान बचाने के लिए खून दान करते हैं. आज ऐसा नहीं हो रहा है. अब सबकुछ पैसा और दिखावा बनकर रह गया यहै. रील्स, पेज 3 कवरेज और प्रमोशन. इस प्रोसेसे में इंडस्ट्री का दर्शकों से जुड़ाव टूट गया है.'

5 बार नेशनल अवॉर्ड विनर रहे हैं प्रकाश राज

प्रकाश राज के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साउथ सिनेमा की कन्नड़, तमिल मलायलम के साथ ही हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग के फैंस दीवाने रहते हैं. 5 बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर प्रकाश राज के निगेटिव रोल में उनका अंदाज ज्यादा ही पसंद किया जाता है. प्रकाश राज पिछली बार हिंदी फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more