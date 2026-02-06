ENG हिन्दी
एआर रहमान के समर्थन में आए प्रकाश राज के कंगना रनौत के लिए बिगड़े बोले, कहा- 'लोगों का भौंकना...'

Prakash Raj Reaction: पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज ने म्यूजिशियन एआर रहमान के बयान का समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भड़ास निकाली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 6, 2026 6:02 PM IST

पॉपुलर म्यूजिशियन एआर रहमान (AR Rahman) बीते काफी दिनों से लगातार चर्चा में रहे हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि धर्म के चलते उन्हें काम नहीं मिला. एआर रहमान के इस बयान बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना कर पड़ा. वहीं, कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया है. अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एआर रहमान को एंटी नेशनलिस्ट बताया था. अब वेटरन एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एआर रहमान का समर्थन करते हुए कंगना रनौत पर भड़ास निकाली है. आइए जानते हैं कि प्रकाश राज ने क्या कहा है.

'बॉर्डर 2 की सक्सेस के बीच प्रकाश राज ने बॉलीवुड पर किया अटैक, बोले- 'हिंदी सिनेमा अपनी...'

