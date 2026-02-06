एआर रहमान के समर्थन में आए प्रकाश राज के कंगना रनौत के लिए बिगड़े बोले, कहा- 'लोगों का भौंकना.....

पॉपुलर म्यूजिशियन एआर रहमान (AR Rahman) बीते काफी दिनों से लगातार चर्चा में रहे हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि धर्म के चलते उन्हें काम नहीं मिला. एआर रहमान के इस बयान बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना कर पड़ा. वहीं, कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया है. अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एआर रहमान को एंटी नेशनलिस्ट बताया था. अब वेटरन एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एआर रहमान का समर्थन करते हुए कंगना रनौत पर भड़ास निकाली है. आइए जानते हैं कि प्रकाश राज ने क्या कहा है.