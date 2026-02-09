प्रभास की Spirit को रातों रात Prakash Raj ने मारी लात? एक्टर ने सामने आकर फिल्म छोड़ने की बताई सच्चाई

Prakash Raj Reaction On Film Spirit: दावा है कि प्रकाश राज ने फिल्म स्पिरिट को छोड़ दिया है. अब इस पर प्रकाश राज ने चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.

Prakash Raj Reaction On Film Spirit: संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट खूब लाइमलाइट बटोर रही है. इस फिल्म से पहले अचानक ही दीपिका पादुकोण बाहर हुईं. दीपिका ने फिल्म के मेकर्स से दिन में आठ घंटे की शिफ्ठ मांगी, जिस पर बवाल भी हुआ. इसके बाद अब खबर आ रही थी कि इस फिल्म को एक और कलाकार ने छोड़ दिया है. दावा किया गया था कि प्रकाश राज ने रातों रात फिल्म छोड़ने का फैसला ले लिया है. कहा जा रहा था कि क्रिएटिव मतभेद के बाद उन्होंने ये फैसला लिया. अब इन खबरों पर प्रकाश राज ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने सारी सच्चाई बताई है.

प्रकाश राज ने फिल्म स्पिरिट छोड़ने का बताया सच

फिल्म स्पिरिट (Spirit) से प्रकाश राज (Prakash Raj) के बाहर होने की बात सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग तरह फैल गई. फैंस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे और इसी वजह से अब प्रकाश राज को सामने आकर इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ी है और इन अफवाहों का सच बताया है. प्रकाश राज ने X पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, 'सभी टॉक्सिक फेक न्यूज फैलाने वालों को... स्पिरिट फिल्म में मेरी शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और आप व्हाट्सएप फैक्ट्रीज कहानियां बनाते फिर रहे हैं। ग्रो अप और लाइफ जियो.' बता दें कि दावा किया जा रहा था कि प्रकाश राज का फिल्म के मेकर्स संग विवाद चल रहा है. बीते दिनों ही क्रिएटिव डिफरेंस की वजह ने हर किसी को हैरान कर दिया था, लेकिन अब प्रकाश राज ने सच बता दिया है.

कैसे ही फिल्म स्पिरिट की कास्टिंग

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही फिल्म स्पिरिट अपनी कास्टिंग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. ये फिल्म 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म में प्रकाश अहम भूमिका निभा रहे हैं. दावा है कि प्रभास के साथ पहले दीपिका पादुकोण नजर आ रही थीं लेकिन अब एक्ट्रेस को तृप्ति डिमरी ने रिप्लेस किया है. प्रकाश राज भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म के टीजर में प्रकाश राज की दमदार आवाज को जोड़ा गया है. फिल्म से प्रभास और तृप्ति का लुक रिवील हो गया है. खुद संदीप ने दोनों का पोस्टर शेयर किया था, जो काफी पसंद किया गया. उस पोस्टर ने ही फिल्म के लिए फैंस को और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

