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पीएम मोदी पर फिर भड़के एक्टर Prakash Raj, कहा- 'देश चलाने में पूरी तरह से नाकाम'

Prakash Raj On PM Modi: प्रकाश राज अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आते हैं. अब प्रधानमंत्री की देशवासियों से बचत करने की गई अपील के बाद वेटरन एक्टर भड़क गए हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 11, 2026 5:28 PM IST
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प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बीती 10 मई को एक रैली के दौरान देशवासियों से अपील की थी कि अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचें. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल की बचत करें और अगर संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं. पीएम नरेंद्र मोदी में देश में हलचल बढ़ गई है और आम से लेकर खास लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं. इसी बीच साउथ के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर गुस्सा जाहिर किया है. प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वह देश चलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं.

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प्रकाश राज ने शेयर किया है पोस्ट

वेटरन एक्टर प्रकाश राज ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, 'नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लोगों को थाली बजाने और कोविड गो जपने के लिए कहा. 2 करोड़ जॉब्स, 100 स्मार्ट शहर, अकाउंट में 15 लाख रुपये के जुमले, एमएसपी के नाम पर किसानों को ठगा. हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा की बात. आम आदमी से गब्बर सिंह टैक्स वसूला और अपने अमीर दोस्तों के टैक्स माम किया. अब लोगों से त्याग करने के लिए कह रहे हैं. ये देश चलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं. #justasking' बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशान साधा है. इससे पहले वह कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर गुस्सा निकालते रहते हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ये अपील

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को हैदराबाद में एक रैली के दौरान पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण आने वाले संकट को लेकर बात की है. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि गैर-जरूरी सोने की खरीदारी ना करें. उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी विदेश यात्राओं को ना करें. सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पर जोर दें. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई अपील की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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