'मैं दाऊद इब्राहिम को जॉइन कर रहा हूं', राघव चड्ढा के AAP छोड़ BJP में जाने पर प्रकाश राज ने कसा तंज!

Prakash Raj On Raghav Chadha: एक्टर प्रकाश राज ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर तंज कसा है. दिग्गज अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

वेटरन एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने बॉलीवुड से लेकर साउथ तक तमाम मूवीज में जबरदस्त काम किया है. उनकी बेहतरीन अदाकारी को काफी पसंद किया जाता है. इसके साथ ही प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले एक्टर अक्सर हर तरह के मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं. अब प्रकाश राज ने राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उनके इस पोस्ट पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि प्रकाश राज ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में क्या लिखा है.

प्रकाश राज ने शेयर किया ये पोस्ट

अभिनेता प्रकाश राज ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'मैं पुलिस फोर्स छोड़ रहा हूं क्योंकि वे क्राइम से लड़ने के अपने वैल्यूज से भटक गए हैं. इसलिए मैं दाऊद इब्राहिम से जुड़ा रहा हूं. राघव चड्ढी.' प्रकाश राज ने इस पोस्ट के साथ हंसने वाला इमोजी बनाया और हैशटैग के साथ justasking लिखा है. एक्टर की इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स प्रकाश राज की पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं और तो कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. बताते चलें कि प्रकाश राज आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में आ जाते हैं.

राघव चड्ढा और आप में रिश्ते हुए खराब

गौरतलब है कि राघव चड्ढा ने बीते शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. बीते कुछ समय से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे. आप ने राघव चड्डा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से भी हटा दिया था. इसके बाद से ही ये मामला शुरू हुआ है. राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के कई और सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किया है.

प्रकाश राज की आने वाली मूवीज

प्रकाश राज के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैतः ए लव स्टोरी' में नजर आए थे. अब प्रकाश राज की पाइपलाइन में 'जन नायकन', 'वाराणसी', 'स्पिरिट', 'फादर', 'मिरैकल' जैसी मूवीज हैं. एक्टर की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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