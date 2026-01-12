Prashant Tamang Death: इस वजह से प्रशांत तमांग की हुई थी मृत्यु, पत्नी ने खोला राज, कहा 'जब उन्होंने हमें...'

इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग की मौत ने हर किसी को एकदम हैरान कर दिया है. हाल ही में एक्टर की पत्नी ने उनकी मौत की वजह का खुलासा किया है. आइए जानते हैं...

संगीत की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. 'इंडियन आइडल' सीजन 3 के विनर और दार्जिलिंग की शान प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. महज 43 साल की उम्र में रविवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. अचानक हुई इस मौत ने जहां फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी मौत की वजहों को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं. अब उनकी पत्नी मार्था आले ने सामने आकर अपने पति और सिंगर के मौत के कारणों का खुलासा की हैं. प्रशांत की पत्नी मार्था ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि उनकी मौत पूरी तरह नेचुरल था.

सिंगर की पत्नी ने किया खुलासा

बातचीत करते हुए मार्था ने इमोशनल हो कर कहा कि, "जब उन्होंने आखिरी सांस ली, मैं उनके बगल में ही थी. वह सो रहे थे और नींद में ही शांति से हमें छोड़कर चले गए. इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है." मार्था ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया से फोन आ रहे हैं. लोग घर के बाहर खड़े हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं. यह प्यार देखकर मैं निशब्द हूं. प्रशांत एक बेहतरीन इंसान थे, बस दुआ है कि लोग उन्हें हमेशा इसी तरह याद रखें."

TRENDING NOW

पुलिस का क्या कहना है?

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती तौर पर कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा है. हालांकि, प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही आधिकारिक तौर पर मौत की वजह की पुष्टि की जाएगी.

पुलिसकर्मी से सिंगर तक का सफर

प्रशांत तमांग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल थे. जब वे 'इंडियन आइडल 3' के मंच पर आए, तो अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीत लिया. उनके लिए दार्जिलिंग और सिक्किम की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ता था. प्रशांत सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि एक अभिनेता भी थे.

इन फिल्मों और सीरीज में किया काम

साल 2010 में फिल्म 'गोरखा पलटन' से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही. इसके बाद उन्होंने 'निशानी' जैसी कई यादगार फिल्में दीं. पिछले साल लोकप्रिय वेब सीरीज 'पाताल लोक' के दूसरे सीजन में वो नजर आए थे. वहीं प्रशांत सलमान खान की आने वाली बड़ी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का हिस्सा भी थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more