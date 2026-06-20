आपका 1 पोस्ट पहुंचा सकता है कोर्ट! Preity Zinta केस के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की बढ़ी मुश्किलें, जान लें अपने कानूनी अधिकार

Preity Zinta Case: अगर आप भी यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, इंस्टाग्राम-फेसबुक (Instagram-Facebook) पर मीम्स पोस्ट करते हैं या फिर 'ब्रेकिंग न्यूज' (Breaking News) के नाम पर कुछ भी शेयर कर देते हैं, तो अब संभल जाइए! सोशल मीडिया पर 'व्यूज' (View) और 'लाइक' (Like) के चक्कर में किसी भी सेलिब्रिटी या आम इंसान के खिलाफ कुछ भी बोलकर निकल जाना अब इतना आसान नहीं होने वाला है. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) से जुड़े एक हालिया मामले ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इस केस के बाद कोर्ट ने ऐसा सख्त रुख अपनाया है, जिसने यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रात की नींद उड़ा दी है.
मालूम हो कि, सोशल मीडिया (Social Media) के दौर में किसी के बारे में झूठी जानकारी फैलाना, फर्जी वीडियो बनाना या बिना पुष्टि के सनसनीखेज दावे करना कुछ लोगों के लिए बेहद आसान हो गया है. लेकिन अब ऐसा करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट गूगल और मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी है. इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन बदनामी, फेक कंटेंट और डिजिटल जिम्मेदारी पर बड़ी बहस छेड़ दी है. वहीं कोर्ट ने एक्ट्रेस के केस को मंजूरी देकर ये साफ कर दिया है कि, इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने वालों को अब सतर्क रहने की जरूरत है.
दरअसल, प्रीति जिंटा (Preity Zinta News) ने अपने नाम और छवि से जुड़े आपत्तिजनक, भ्रामक या गलत कंटेंट को लेकर कानूनी रास्ता अपनाया. इस मामले में गूगल और मेटा जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चर्चा के केंद्र में आए. अदालत के रुख ने यह संकेत दिया कि ऑनलाइन दुनिया में किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति या प्लेटफॉर्म किसी के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? और भारत में आम नागरिकों के पास ऐसे मामलों में कौन-कौन से कानूनी अधिकार हैं?
भारतीय कानून किसी भी नागरिक को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार देता है. अगर किसी शख्स के बारे में झूठी या डीफेमैट्री कंटेंट पब्लिश की जाती है, तो वह सिविल और आपराधिक दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के तहत आप संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग कर सकते हैं. गंभीर मामलों में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है.
कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट पाने के लिए सनसनीखेज दावे करते हैं. लेकिन यदि किसी वीडियो, पोस्ट या थंबनेल में किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गलत जानकारी दी जाती है, तो वह मानहानि के दायरे में आ सकती है. ऐसे मामलों में सिर्फ कंटेंट बनाने वाला ही नहीं, बल्कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई न करने पर प्लेटफॉर्म के रोल भी सवालों के घेरे में आ सकता है. ऐसे में अब यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…