Preity Zinta ने गूगल और मेटा को कोर्ट में क्यों घसीटा? बॉम्बे HC के फैसले से मचा तहलका! अब होगी कार्रवाई

Preity Zinta News: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल यानी प्रीति जिंटा ने गूगल और मेटा के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. वहीं एक्ट्रेस को बॉम्बे हाईकोर्ट से गूगल और मेटा के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी भी मिल गई है. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है.

गूगल-मेटा को प्रीति जिंटा ने कोर्ट में क्यों घसीटा?

Preity Zinta Dragged Google and Meta To Court: आज के डिजिटल दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है, वहीं इसका एक डरावना चेहरा भी सामने आया है. बॉलीवुड की डिंपल गर्ल याी प्रीति जिंटा (Preity Zinta) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उन्होंने चुप बैठने के बजाय सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एक्ट्रेस ने अपनी फोटो, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को टेक दिग्गज गूगल (Google) और मेटा (Meta) समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

'लाइव लॉ बिज़' (Live Law Biz) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अभय अहूजा ने प्रीति जिंटा (Preity Zinta News) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. अदालत में पेश की गई दलीलों के मुताबिक, प्रीति जिंटा ने अपनी 'पर्सनैलिटी राइट्स', कॉपीराइट और मोरल राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया है. उनके वकील रोहन कदम ने कोर्ट को बताया कि इंटरनेट पर AI की मदद से बनाए गए फेक वीडियो, मीम्स, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और यहां तक कि उनके नाम पर नकली चैटबॉट तक बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं.

'पूरी दुनिया में खराब हो रही इमेज'

एक्ट्रेस के वकील रोहन कदम ने दलील दी कि प्रीति जिंटा भले ही विदेश में भी रहती हों, लेकिन वो मूल रूप से भारतीय नागरिक हैं और उनका मेन काम मुंबई में ही है. इसलिए उनकी प्रतिष्ठा और नाम को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसका सीधा संबंध बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से है. वहीं, कोर्ट में यह भी बात रखी गई कि यह आपत्तिजनक फेक कंटेंट न सिर्फ मुंबई या भारत में बल्कि इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है. हालांकि इन टेक कंपनियों के ऑफिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं, लेकिन यह सारा खेल ऑनलाइन हो रहा है और इसका असर मुंबई में भी दिख रहा है इसलिए केस यहीं चलना चाहिए.

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सभी दलीलों को सुनने और मामले से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि, प्रीति जिंटा को केस दर्ज करने की इजाजत मिलनी चाहिए. कोर्ट ने 'लेटर्स पेटेंट के क्लॉज XII' के तहत एक्ट्रेस को राहत देते हुए इस मामले को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है. इस फैसले के बाद अब इंटरनेट पर सेलिब्रिटीज की पहचान और प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. देखना होगा कि गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां इस पर क्या एक्शन लेती हैं.