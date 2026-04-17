क्या था सलमान खान का वो सवाल जिसका प्रीति जिंटा ने 12 साल बाद दिया जवाब? एक्ट्रेस के 'Yes' वाले ट्वीट ने काटा बवाल

Preity Zinta Reacts To Salman Khan Tweet: साल 2014 में सलमान खान ने प्रीति जिंटा को लेकर एक सवाल किया था, जिसका अब 12 साल बाद आखिरकार एक्ट्रेस ने हां में जवाब दे दिया है.

Preity Zinta Reacts To Salman Khan 2014 Tweet: 'हर दिल जो प्यार करेगा', 'चोरी चोरी चुपके चुपके', 'दिल ने जिसे अपना कहा', 'जान-ए-मन' जैसी फिल्मों में सलमान खान और प्रीति जिंटा (Preity Zinta Salman Khan Movie) की केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी लगा दी थी. ये दोनों सिर्फ को-स्टार ही नहीं हैं बल्कि, इनकी दोस्ती की मिसालें बॉलीवुड गलियारों में भी सुनने और देखने को मिलती है. हालांकि, दोनों का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया हैं, लेकिन वजह इस बार उनकी दोस्ती या कोई फिल्म नहीं बल्कि, सलमान खान (Salman Khan) का वो सवाल है जिसका जवाब देने में प्रीति (Preity Zinta) ने 12 साल लगा दिए और 2014 के सवाल का 2026 में 'हां' के साथ जवाब दिया तो, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

दरअसल, ये सावल IPL से जुड़ा है. बता दें कि, सलमान खान अपनी दोस्त और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की आईपीएल (IPL) टीम 'पंजाब किंग्स' (Punjab Kings) को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में IPL हो और सलमान खान प्रीति जिंटा को लेकर कोई पोस्ट न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है. करीब एक दशक पहले यानी साल 2014 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 'पंजाब किंग्स' को लेकर एक छोटा सवाल पूछा था, जिसका अब पूरे 12 साल बाद प्रीति जिंटा ने आखिरकार जवाब दे दिया है.

क्या था Salman Khan का सवाल?

गौरतलब है कि, 28 मई 2014 को सलमान खान ने IPL मैच को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सवाल करते हुए लिखा था, 'जिंटा की टीम जीत गई क्या?' दरअसल, उस दिन प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स और शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्ले-ऑफ मैच था और बदकिस्मती से उस दिन एक्ट्रेस की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था और फाइनल में KKR ने ही बाजी मारी थी, लेकिन ये ये मामला 2026 में इसलिए चर्चा में आया है, क्योंकि 12 साल बाद एक्ट्रेस ने अब इस सवाल का जवाब दिया है.

Yes Yes Yessss !!!! Congratulations @PunjabKingsIPL for this win ?So much maturity from @prabhsimran01 & wow @arshdeepsinghh Happy to see you shine ? Amazing team work under the capable leadership of Sadda Sarpanch @ShreyasIyer15 & @RickyPonting ? That was an awesome catch… pic.twitter.com/MNPsG1U1qU — Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 16, 2026

Preity Zinta ने यूं जाहिर की खुशी

दरअसल, गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को धूल चटा दी. इस शानदार जीत के बाद प्रीति जिंटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक्ट्रेस ने जीत के बाद सोशल मीडिया में पर अपनी एक सेल्फ शेयर की और लिखा, 'हां, हां, हां..इस जीत के लिए पंजाब किंग्स को बहुत-बहुत बधाई. प्रभसिमरन और अर्शदीप सिंह ने क्या कमाल का खेल दिखाया. कैप्टन श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की लीडरशिप में टीम वर्क देखकर दिल खुश हो गया. श्रेयस, वो कैच तो अब तक का सबसे बेस्ट था.'

यूजर्स ने दिलाई सलमान खान के ट्वीट की याद

जैसे ही प्रीति जिंटा ने ये ट्वीट किया वैसे ही यूजर्स ने एक्ट्रेस को सलमान खान का 2014 को वो ट्वीट याद दिलाया जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की टीम के बारे में सवाल किया था. जब यूजर ने उस ट्वीट को दोबारा शेयर किया, तो एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया 'Yes Yes Yes' बस फिर क्या था, फैंस इस जवाब को देखकर क्रेज हो गए.

कैसे जीती पंजाब किंग्स?

वहीं अगर 16 अप्रैल 2026 को खेले गए मैच की बात करें, तो प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी की. प्रभसिमरन ने सिर्फ 39 गेंदों पर नाबाद 80 रन ठोक दिए, वहीं कप्तान अय्यर ने 35 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली. पंजाब किंग्स ने 198 रनों का टारगेट महज 16.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया. बता दें कि, इसके पहले मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डी कॉक के शानदार नाबाद 112 रनों की बदौलत 195 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली. इस जीत के साथ पंजाब किंग्स टूर्नामेंट में अब तक लगभग अजेय बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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