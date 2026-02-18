प्रियंका चोपड़ा ने भरी महफिल में पति निक जोनस को किया किस, रोमांटिक वीडियो हो रहा वायरल...

Priyanka Chopra-Nick Jonas Video: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में अपनी फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर पर पहुंची थीं. उन्होंने इस दौरान अपने पति निक जोनस को किस किया है.

बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' (Nick Jonas) को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये हॉलीवुड फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. इससे पहले प्रियंका चोपड़ा अपने पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) के साथ फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर पर पहुंची थीं. इस कपल के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो चर्चा मे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक-दूसरे को किस करते हुए प्यार जताते नजर आए. दोनों के इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

