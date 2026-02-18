ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • प्रियंका चोपड़ा ने भरी महफिल में पति निक जोनस को किया किस, रोमांटिक वीडियो हो रहा वायरल...

प्रियंका चोपड़ा ने भरी महफिल में पति निक जोनस को किया किस, रोमांटिक वीडियो हो रहा वायरल

Priyanka Chopra-Nick Jonas Video: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में अपनी फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर पर पहुंची थीं. उन्होंने इस दौरान अपने पति निक जोनस को किस किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 18, 2026 7:28 PM IST

प्रियंका चोपड़ा ने भरी महफिल में पति निक जोनस को किया किस, रोमांटिक वीडियो हो रहा वायरल
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने एक-दूसरे पर प्यार जताया है.

बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' (Nick Jonas) को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये हॉलीवुड फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. इससे पहले प्रियंका चोपड़ा अपने पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) के साथ फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर पर पहुंची थीं. इस कपल के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो चर्चा मे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक-दूसरे को किस करते हुए प्यार जताते नजर आए. दोनों के इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Also Read
'हीरो संग किसिंग सीन करने में हीरोइन को नहीं होती दिक्कत', जब इस एक्टर ने दिया था विवादित बयान

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Nick Jonas Priyanka Chopra