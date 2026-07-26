Varanasi की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचीं Priyanka Chopra, पापा निक जोनस की गोद में नजर आईं मालती, देखें Video

Priyanka Chopra Video: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंची हैं. उनके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा अपने पति और बेटी के साथ इंडिया आई हैं.

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपनी आने वाली फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. डायरेक्टर एसएस राजामौली की ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ साउथ स्टार महेश बाबू नजर आने वाले हैं. फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए एक्ट्रेस हैदराबाद आई हैं. उनके साथ पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी भी नजर आई हैं. प्रियंका चोपड़ा की फैमिली को हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. उनके फोटोज और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक्ट्रेस की फैमिली के वीडियोज और फोटोज फैंस को पसंद आ रहे हैं और वह उन पर कमेंट कर रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा 8 साल बाद इंडियन सिनेमा में करेंगी वापसी

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा फिल्म 'वाराणसी' में काम करती नजर आएंगी. एक्ट्रेस पिछली बार साल 2019 में इंडियन सिनेमा की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में दिखाई दी थीं. इसके बाद से वह लगातार हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव थीं. फिल्म 'वाराणसी' में प्रियंका चोपड़ा को देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है और इसके एक्शन सीन्स शूट हो चुके हैं. अब एक्ट्रेस शूटिंग के लिए भारत आई हैं. डायरेक्टर एसएस राजामौली की मेगाबजट फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए प्रियंका चोपड़ा अपने पति और बेटी के साथ हैदराबाद पहुंची हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज और फोटोज में देखा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही हैं, वहीं निक जोनस ने बेटी मालती को गोद में लिया है. प्रियंका चोपड़ा के लुक की बात करें तो उन्होंने को-ऑर्ड सेट पहना था. इसके साथ ही कैप और सनग्लासेस लगाए थे. वहीं, निक जोनस ने शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था. उन्होंने सनग्लासेस लगा रखे थे.

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फिल्म 'वाराणसी' साल 2027 में होगी रिलीज

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' 7 अप्रैल, 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि बीती 18 जुलाई को प्रियंका चोपड़ा ने अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर उनका फिल्म से फर्स्ट लुट सामने आया था, जिसे काफी पसंद किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.