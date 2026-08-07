google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का जलवा बरकरार, ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ पर्दे पर मचाएंगी गदर...

हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का जलवा बरकरार, ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ पर्दे पर मचाएंगी गदर

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा को एक और बड़ी हॉलीवुड फिल्म मिल गई है, जिसमें वह ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी. इस साइंस-फिक्शन थ्रिलर की शूटिंग इस साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: August 7, 2026 7:47 AM IST
हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का जलवा बरकरार, ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ पर्दे पर मचाएंगी गदर

प्रियंका चोपड़ा का जलवा बरकरार

इंटरनेशनल लेवल पर अपनी दमदार एक्टिंग और जलवे से देश का नाम रोशन करने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लग चुकी है. हॉलीवुड के गलियारों में देसी गर्ल का डंका लगातार बज रहा है, और अब उनके खाते में एक और शानदार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जुड़ गया है. प्रियंका जल्द ही दुनिया के जाने-माने ऑस्कर विजेता एक्टर रसेल क्रो के साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी. दोनों की यह जोड़ी आगामी हाई-वोल्टेज साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘ब्लूफ्लाई’ में मुख्य भूमिकाओं में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

कांगो के खतरनाक जंगलों की कहानी

फिल्म ‘ब्लूफ्लाई’ की कहानी बेहद रोमांचक और खौफनाक तरीके से तैयार की गई है. इस फिल्म की पूरी कहानी मध्य अफ्रीका के देश कांगो के बेहद घने और खतरनाक जंगलों के बीच बुनी गई है. इसकी प्लॉटलाइन एक ऐसे दुखी और गहरे सदमे में डूबे यूएन ट्रांसलेटर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक बेहद गुप्त और खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे रहस्यमयी क्रैश हुए विमान का मलबा ढूंढना होता है, जिसका आधिकारिक तौर पर सरकारी दस्तावेजों या कागजों में कोई वजूद ही नहीं होता है.

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है और स्पेशल ऑपरेशन्स की टीम उग्रवादियों के कब्जे वाले खतरनाक इलाके से नदी के रास्ते आगे बढ़ती है, यह मिशन एक भयानक मोड़ ले लेता है. विमान के करीब पहुंचते ही टीम को इस बात का अहसास होता है कि इस छुपे हुए और खौफनाक राज से पर्दा उठाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है. ‘प्रेडेटर्स’ जैसी बेहतरीन और सफल फिल्में बना चुके निर्देशक निमरोड एंटल इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे हैं, जबकि इसकी पटकथा डेविड फ्रिजेरियो, विलियम यूबैंक और कार्लिले यूबैंक ने मिलकर लिखी है.

प्रियंका की आने वाली फिल्में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत गोल्ड कोस्ट इलाके में शुरू होने की संभावना है. शूटिंग के फ्लोर पर जाने से ठीक पहले, आगामी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म के प्री-सेल्स राइट्स की शुरुआत की जाएगी. फिल्म के ग्लोबल राइट्स हाइलैंड फिल्म ग्रुप के पास हैं. प्रियंका चोपड़ा भी इन दिनों काफी डिमांड में हैं. वह हाल ही में ‘द ब्लफ’ और ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा, भारत में भी उनके फैंस के बीच एसएस राजामौली की आगामी मेगा-एक्शन फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर जबरदस्त क्रेज है, जिसमें वह महेश बाबू के साथ लीड रोल में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Awarapan 2 Trailer: 'आवारापन 2' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छाया, वीडियो देख लोग बोले- 'रोंगटे खड़े हो गए'

Next Story

Awarapan 2 Trailer: 'आवारापन 2' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छाया, वीडियो देख लोग बोले- 'रोंगटे खड़े हो गए'