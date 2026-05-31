Priyanka Chopra ने ब्लैक मोनोकिनी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, अदाएं देख फैंस हुए लट्टू

Priyanka Chopra Photos: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और फैंस का ध्यान खींचा है. वह ब्लैक कलर की मोनोकिनी में पोज देते नजर आ रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट शेयर किया है.

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इंडिया से लेकर विदेश तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस काफी समय से इंडियन मूवी में नजर आई हैं तो फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फोटोज और वीडियोज देखकर काम चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती हैं. प्रियंका चोपड़ा ने संडे यानी 31 मई को अपनी लेटेस्ट पोस्ट से ध्यान खींचा है. इसमें उनके वीडियो और फोटोज हैं. प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैक कलर की मोनोकिनी पहनकर जमकर पोज दिए हैं. एक्ट्रेस ने अपने तमाम चाहने वाले फैंस का संडे बना दिया. प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरों को देखकर फैंस खुश हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर आए ये कमेंट

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रविवार की शाम को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में फोटोज और वीडियो शेयर किया है. फोटोज में देखा जा सकता है कि उनका ग्लैमरस अंदाज नजर आ रहा है. प्रियंका चोपड़ा कभी पूल के अंदर तो कभी बाहर पोज देती नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में एक्ट्रेस फेस मास्क लगाए दिखाई दे रही हैं. प्रियंका चोपड़ा ने ये तस्वीरें हैदराबाद से शेयर की हैं, जिसके बाद अंटकलें लगाई जा रही हैं कि डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म की शूटिंग कर रही है और टाइम निकाल संडे को एंजॉय करती नजर आईं. उनकी पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है. प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर एक फैन ने लिखा है, 'क्वीन.' एक फैन ने लिखा है, 'फायर.' एक फैन ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल.' एक फैन ने लिखा है, 'देसी गर्ल.'

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' का किया जा रहा इंतजार

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. वह हॉलीवुड के लिए काम कर रही हैं. लेकिन उनकी इंडियन मूवी काफी समय से रिलीज नहीं हुई है. प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म एक्ट्रेस के साथ साउथ स्टार महेश बाबू नजर आएंगे और इसे साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली बना रहे है. प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' बड़े बजट की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.