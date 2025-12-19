Dhurandhar के फैन हुए प्रियंका चोपड़ा के पति Nick Jonas, आइटम सॉन्ग पर मटकाई कमर तो Ranveer Singh बोले, 'जीजू...'

ENG हिन्दी
  • Dhurandhar के फैन हुए प्रियंका चोपड़ा के पति Nick Jonas, आइटम सॉन्ग पर मटकाई कमर तो Ranveer Singh बो...

Nick Jonas Dance On Dhurandhar Song: प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में निक धुरंधर के गाने पर डांस कर रहे हैं, जिसे देख रणवीर सिंह खुश हो गए हैं.

By: Kavita  |  Published: December 19, 2025 1:05 PM IST

Nick Jonas Dance On Dhurandhar Song: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज देशभर में देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं लेकिन फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है. दर्शकों को फिल्म की कहानी, डायलॉग से लेकर गाने तक सब कुछ पसंद आया है. इतना ही नहीं, कई सेलेब्स भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं लेकिन प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस तो इस फिल्म के दीवाने हो गए हैं. तभी तो वह इस फिल्म के एक गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनका वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. आइए आपको वीडियो दिखाते हैं.

धुरंधर के गाने पर नाचे निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा से शादी करने के बाद निक जोनस (Nick Jonas) बॉलीवुड फिल्मों को काफी फॉलो करते हैं. वह कई बार बॉलीवुड के गानों पर थिरकते दिखे हैं लेकिन इस बार निक जोनस ने अपना धमाल धुरंधर (Dhurandhar) के आइटम सॉन्ग पर दिया है. धुरंधर के आइटम सॉन्ग 'शरारत' पर क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने जबरदस्त डांस किया है और अब निक जोनस अपना कमाल दिखा रहे हैं. निक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें निक जोनस अपने दोनों भाईयों के साथ डांस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में 'शरारत' गाना बज रहा है. निक के साथ उनके दो और दोस्त नजर आ रहे हैं. निक जोनस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग इसे लूप में देखना पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो के साथ निक ने कैप्शन में लिखा, 'नए शो से पहले धूम मचाने वाला गाना लॉक हो गया है.' निक जोनस के इस डांस वीडियो को चंद घंटे में 3 लाख 35 हजार से ज्यादा बार देखा गया है.

देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

निक जोनस के वीडियो पर रणवीर सिंह और आदित्य धर ने किया कमेंट

जोनस ब्रेदर्स के इस डांस वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. खुद रणवीर सिंह ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया है और निक जोनस की टांक खींची है. निक जोनस के वीडियो पर कमेंट करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा, 'हा हा हा हा.. जीजू जाने दे...'. इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे हार्ट के इमोजी भी भेजे हैं. आदित्य धर ने भी इस पर कमेंट किया है और लिखा, 'ओके.. इसने आज मेरा दिन बना दिया.'

निक जोनस का वीडियो देख फैंस भी हुए पागल

इसके अलावा फैंस भी निक के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'निक जीजू अपने वर्तमान टाइम को जी रहे हैं.' इसी तरह फैंस ढेर सारा प्यार निक जोनस पर लुटा रहे हैं. बता दें कि रणवीर सिंह की ये फिल्म कमाल कर रही है. इस फिल्म की कमाई 450 करोड़ से ज्यादा हो गई है और अब फिल्म की नजर 500 करोड़ के क्लब पर है, जो इस वीकेंड पर आसानी से पार हो जाएगी.

