'पहले उन्होंने दबोची गर्दन और फिर...' जब सरेआम दबंगई पर उतरीं Priyanka Chopra की मां, गुस्से में उठा हाथ

Priyanka Chopra on her mother Madhu Chopra anger: बॉलीवुड की देसीगर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपना अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' और 'द ब्लफ' की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मां मधु चोपड़ा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 20, 2026 10:02 AM IST

Priyanka Chopra on her mother Madhu Chopra anger: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' (Nick Jonas) के प्रमोशन पर निकल चुकी हैं. जल्द ही फिल्म 'द ब्लफ' के जरिए प्रियंका चोपड़ा वापसी करने की तैयारी कर रही हैं. जल्द ही प्रियंका चोपड़ा ओटीटी पर बड़ा धमाका करने वाली है. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची थीं. फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने धमाल मचा दिया था. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की किसिंग फोटोज अब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच प्रियंका चोपड़ा को लेर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मां मधु चोपड़ा (Madhu Chopra) को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर किसी को भी सदमा लग जाएगा. इस घटना के बारे में बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बताया, ये तब की बात है जब मैं 11 साल की थी. दिल्ली में हमें एक कैब वाले ने गलत जगह लेकर जाने की कोशिश की थी. मेरी सुरक्षा के लिए मेरी मां ब्डली मैरी बन गई थी. मेरी मां को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वैसे ही उन्होंने उस कैबवाले का गिरेबान पकड़ लिया.

निक जोनस को भी लग जाएगा सदमा

प्रियंका चोपड़ा ने आगे बताया, अपनी मां का ऐसा अंदाज मैंने कभी नहीं देखा था. मैं बैठी हुई थी. मैंने अचानक देखा तो मेरी मां कैबवाले की गर्दन पकड़े हुए है. कैब वाले ने जो कट लिया था, उसके बारे में मेरी मां को पता नहीं था. ड्रायवर का कहना था कि ये एक शॉर्टकट है. मेरी मां को खतरा महसूस हुआ और वो एक्शन मोड में आ गईं. मेरी मां ने गुस्से में ड्राइवर को चांटा तक मार दिया था. जिसके बाद उन्होंने उसे वापस मेन रोड पर चलने के लिए कहा. ये बयान सुनकर तो एक बार के लिए निक जोनस को भी सदमा लग जाएगा.

साउथ में धमाका करने की तैयारी में हैं प्रियंका चोपड़ा

कुछ समय पहले ही राजमौली ने अपने अगले प्रोजेक्ट वाराणसी का ऐलान किया था. इस फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा साउथ में धमाकेदार वापसी करने वाली हैं. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ वारणसी में महेश बाबू भी नजर आने वाले हैं. फिल्म के पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. माना ज रहा है कि फिल्म वाराणसी के लिए प्रियंका चोपड़ा जमकर मेहनत कर रही हैं. फिल्म वाराणसी में प्रियंका चोपड़ा का एक अलग ही अवतार नजर आने वाला है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

