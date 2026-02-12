'शादी टूटने का इंतजार...', Nick Jonas संग शादी के 8 साल बाद छलका Priyanka Chopra का दर्द, क्यों कही ये बात?

Priyanka Chopra Reaction On Trolling: प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में निक जोनस संग रिश्ते पर मिली ट्रोलिंग पर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके रिश्ते का टूटने का इंतजार किया जा रहा है.

Priyanka Chopra Reaction On Trolling: प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में धांसू कमबैक कर रही हैं. वह सालों पहले इस इंडस्ट्री से छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गई थीं लेकिन अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी की वजह से लाइमलाइट में हैं, जिसे एस एस राजामौली डायरेक्टर कर रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा की वजह से निक जोनस भी इंडियन फिल्मों को काफी फॉलो करते हैं. निक को नेशनल जीजू का टैग मिला है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब प्रियंका निक जोनस संग शादी करने की वजह से काफी ट्रोल हुई थीं और अब प्रियंका चोपड़ा ने इस ट्रोलिंग पर जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया.

निक जोनस संग शादी पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में वैराइटी इंडिया से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने निक जोनस के साथ शादी पर खुलकर बात की और समय समय पर सामने आने वाली शादी टूटने वाली खबरों पर भी कड़क प्रतिक्रिया दी. प्रियंका ने कहा, 'हम 8 साल से एक साथ ङैं और अगर लोग हमारे रिश्ते को खत्म होने का इंतजार करते रहना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है. मैंने इसके बारे में अब सोचना भी बंद कर दिया है. मुझे नहीं पता कि हममें ऐसा क्या था जो लोगों को बहुत ही बुरा लगता था. मुझे लगता है कि इसका एक इंटरकल्चरल नेचर था. अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, धर्म का अंतर. यह बहुत दुख देना वाला था और हम दोनों बाहर देखने के बजाय, बस एक-दूसरे को देखते रहे और हमने सोचा.. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यह सब कुछ पानी की तरह है.'

निक संग डेटिंग लाइफ पर क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में शादी की. शादी से पहले दोनों ने 6 महीने अपनी डेटिंग लाइफ एन्जॉय की, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को जाना. उन दिनों को याद करते हुए प्रियंका ने कहा, 'हमने मिलने के छह महीने के अंदर ही बहुत जल्दी शादी कर ली थी. जब मैंने उनसे शादी की तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि यह सच है क्योंकि मुझे लगा, यह पागलपन है. यह दिखावा है, लेकिन निक में पूरी ईमानदारी है. यह मुझे हर दिन इंस्पायर करती है. इस मौके पर प्रियंका ने अपने सास ससुर को काफी शांत बताया और उनकी तारीफ की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

