Oscars 2026: गोरे दामाद ने फिर जीता इंडियंस का दिल, रेड कार्पेट पर Nick Jonas की इस चीज पर थम गई निगाहें, Video Viral

Oscars 2026: ग्लोबल स्टार प्रिंयका चोपड़ा और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट पर एक साथ नजर आए, लेकिन इंडियंस फैंस की नजर निक जोनस की एक ऐसी बात पर टिक गई, जिसने एक बार फिर से भारतीयों का दिल जीत लिया.

Priyanka Chopra Nick Jonas at Oscars 2026: रेड कार्पेट पर जब भी बात कपल्स गोल्स देने की होती है, तो शायद ही ऐसा कभी होता हो कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) इसमें चूकते हों. वहीं अब इस स्टाइलिश जोड़ी ने ऑस्कर 2026 (Oscars 2026) के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी से आग लगाई है. 98वें अकादमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2026 में अवॉर्ड्स देने वाली प्रेजेंटर्स की लिस्ट में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल हैं. ऐसे में अवॉर्ड शो हिस्सा बनने के लिए एक्ट्रेस पति निक जोनस के साथ पहुंच चुकी हैं, जहां से दोनों का रेड कार्पेट लुक (Priyanka Chopra Nick Jonas Red Carpet Look) सामने आया है. इस बीच सिंगर निक जोनस ने भी एक वीडियो (Nick Jonas Video) शेयर किया है, जिसमें फैंस कि निगाहें निक की ऐसी चीज पर अटक गई, जिसके बाद वो गोरे दामाद की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Priyanka Chopra ने रेड कार्पेट लुक से खींचा ध्यान

ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट के लिए प्रिंयका चोपड़ा (Priyanka Chopra Red Carpet Look) ने क्लासिक और एलिगेंट लुक को चुना. एक्ट्रेस ने 'डायर' के स्प्रिंग 2026 कॉउचर कलेक्शन से एक कस्टम गाउन पहना था. यह स्ट्रैपलेस व्हाइट ड्रेस है, जिसमें बॉडी के पास बहुत ही खूबसूरत ड्रेपिंग की गई है. ड्रेस में एक बोल्ड थाई-हाई स्लिट और पंखों वाली नाजुक ट्रिमिंग है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना रही है. वहीं प्रियंका ने अपने लुक को पूरा करने के लिए ब्लैक हील्स और गले में एक शानदार नेकलेस पहना था, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

कैसा था Nick Jonas का लुक?

वहीं अगर पात करें निक जोनस (Nick Jonas) की तो उन्होंने इस अवॉर्ड शो के लिए राल्फ लॉरेन का क्लासिक ब्लैक टक्सीडो पहना था, जो प्रियंका के व्हाइट गाउन के साथ परफेक् मैच कर रहा था. निक ने इस फिटेड ब्लैक सूट के साथ व्हाइट शर्ट और ट्रेडिशनल ब्लैक बो-टाई पहनी थी, जिसमें उनका लुक काफी निखर कर आ रहा था. लेकिन रेड कार्पेट लुक से पहले निक ने अपना एक वीडियो शेयर किया था, जो इस लुक से ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.

रेड कार्पेट लुक से ज्यादा वायरल हो रहा ये Video

ऑस्कर से पहले निक (Nick Jonas Video) ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें जहां प्रियंका चोपड़ा पति के साथ इवेंट में जाने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही हैं, तो वहीं निक जोनस वाइन पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस क्लिप में फैंस ने जो चीज नोटिस की वो है, निक के सीधे यानी राइट हैंड में बंधा कलावा है. निक की इस चीज ने एक बार फिर से इंडियंस फैंस का दिल जीत लिया है. उनका ये वीडियो उनके रेड कार्पेट लुक से ज्यादा चर्चा में है.

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प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्में

आपको बता दें कि, ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा सालों बाद फिर से भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. वो जल्द ह एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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