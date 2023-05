अमेरिका से भारत लौटते ही प्रियंका चोपड़ा के पीछे पड़ गए थे लड़के, बालकनी तक में कूद गया था मनचला Priyanka Chopra Reveals Her Father Becomes Paranoid When She Was 16: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि जब वह 16 साल की उम्र में अमेरिका से भारत वापस लौटीं तो उनके पिता उन्हें लेकर काफी पजेसिव हो गए थे।