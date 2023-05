Priyanka Chopra On Nose Surgery: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी फिल्म 'लव अगेन (Love Again)' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। यह फिल्म 5 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड एक्टर सैम ह्यूगन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म की रिलीज से पहले प्रियंका अपने एक बयान को लेकर खबरों में आ गई हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान बताया कि उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई थीं। Also Read - सर्जरी कराने से बिगड़ गया था इन बॉलीवुड हसीनाओं का लुक, बाद में खूब हुआ पछतावा

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हाल ही में 'सीरियस एक्सएम द हॉवर्ड स्टर्न' शो में नजर आई थीं। इस दौरान जब एक्ट्रेस से उनकी असफल प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त बताया। बता दें कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद मैं एक डॉक्टर के पास गई। प्रियंका की नाक में पॉलीप टिशू बढ़ा हुआ था, जिसे डॉक्टरों ने हटाने का सुझाव दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी सर्जरी करवाई थी।

डिप्रेशन में चली गई थीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra)

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि इस सर्जरी में डॉक्टरों ने गलती से उनकी नाक की ब्रिज को थोड़ा-सा काट दिया था, जिसके कारण एक्ट्रेस बुरी तरह से डर गई थीं। प्रियंका को लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। एक्ट्रेस ने बताया, "मेरा चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था, मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, जिससे मैं बहुत डर गई थी। इस दौरान मेरे पापा ने मेरा पूरा साथ दिया था।"

प्रियंका चोपड़ा का लुक

प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक ने बटोरी सुर्खियां

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मेट गाला इवेंट में अपने पति निक जोनास के साथ पहुंची थीं। इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। हालांकि इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा के आउटफिट से ज्यादा उनके नेकलेस ने सुर्खियां बटोरीं। दरअसल एक्ट्रेस ने मेट गाला में 204 करोड़ रुपये का डायमंड नेकलेस पहना था, जिसेे देखकर हर कोई हैरान रह गया था।