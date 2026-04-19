प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की सलमान और ऐश्वर्या की अनदेखी फोटो, पोस्ट देख सोशल मीडिया पर मच गया बवाल...

प्रियंका चोपड़ा की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. प्रियंका ने अपनी फोटो सीरीज में 'हम दिल दे चुके सनम' देखते हुए सलमान और ऐश्वर्या की एक साथ तस्वीर शेयर की.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस अपनी बेबाकी और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी के लिए जानी जाती हैं. अक्सर अपनी बेटी मालती मैरी या हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की झलकियां दिखाने वाली प्रियंका ने इस बार कुछ ऐसा शेयर कर दिया, जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है. प्रियंका ने अपनी एक हालिया फोटो सीरीज में कुछ ऐसा दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

कैसे शुरू हुआ बवाल?

प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी डेली लाइफ और कुछ थ्रोबैक पलों की तस्वीरें शेयर की थीं. इस एल्बम की 5वीं स्लाइड पर जैसे ही फैंस की नजर पड़ी, लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए. दरअसल, प्रियंका ने अपनी टीवी स्क्रीन की एक फोटो शेयर की थी, जिस पर संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' चल रही थी. उस स्क्रीन पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक साथ बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहे थे.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहें कमेंट्स

प्रियंका शायद घर पर आराम करते हुए बॉलीवुड की इस क्लासिक फिल्म का लुत्फ उठा रही थीं, लेकिन उनके लिए जो एक नाॅर्मल मूवी नाइट थी, वह फैंस के लिए चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन आने लग गए. सलमान और ऐश्वर्या का प्रेम प्रसंग जगजाहिर है, ऐसे में उन्हें एक ही पोस्ट में देखना फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं था.

एक यूजर ने लिखा "क्या प्रियंका ने जानबूझकर यह फोटो डाली है? ऐश्वर्या जरूर सोच रही होंगी कि इतने सालों बाद फिर से वही चर्चा क्यों!" दूसरे ने लिखा: "90 के दशक की सबसे बेस्ट जोड़ी, प्रियंका ने पुरानी यादें ताजा कर दीं." एक दूसरे यूजर ने कहा: "पूरी लाइमलाइट सलमान और ऐश्वर्या की उस एक फोटो ने चुरा ली."

कैसे हुआ दोनों का ब्रेकअप

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी 90 के दशक में सबसे चर्चित रही थी. फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट से शुरू हुआ यह रिश्ता साल 2002 में एक बहुत ही कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ. ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कसम खा ली थी कि वह कभी सलमान के साथ काम नहीं करेंगी और तब से आज तक दोनों ने कभी मंच शेयर नहीं किया. आज जहां ऐश्वर्या अपनी शादीशुदा जिंदगी और बेटी आराध्या के साथ खुश हैं, वहीं 60 की उम्र में भी सलमान खान शादी नहीं किए हैं और बैचलर ही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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