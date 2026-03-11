'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं', प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़ने पर दिया रिएक्शन, एक्ट्रेस ने क्यों कही ये बात?

Priyanka Chopra Interview: प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में एक्टिव हैं और अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींच रही हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड को छोड़ने को लेकर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड तक काम करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हमेशा चर्चा में रहती हैं. वह अपने प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी के अलावा अपने बयानों से सुर्खियों में आ जाती हैं. प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया है कि वह उन लोगों में से एक नहीं हैं जो एक की जगह पर बने रहे. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि जिंदगी में सफर कभी आसान नहीं होता और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है. उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड जाने पर प्रतिक्रिया दी. आइए जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने और क्या कहा है.

प्रियंका चोपड़ा बोलीं- मुश्किल वक्त में खुद को संभालना चाहिए

प्रियंका चोपड़ा ने 'नॉट स्किनी बट नॉट फैट' के साथ बात करते हुए कहा, 'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है क्योंकि फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है. जब जिंदगी मुश्किल हो जाता है तो हमें ही खुद को संभालना चाहिए. दुख को महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए. मैं जब हॉलीवुड गई तो मेरे लिए बना-बनाया रास्ता नहीं था लेकिन मुझे अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरा भरोसा था. मैं किसी भी फिल्ममकर या को-एक्टर के सामने खड़ी हो सकती थीं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं जब भारत में काम कर रही थी तो मुझे लिमिटेड फील होने लगा था. मैं देखना चाहती थी कि दुनिया में और क्या संभावनाएं हैं. उस समय हॉलीवुड में पॉप कल्चर में ऐश्वर्या राय और मिंडी कलिंग जैसे बहुत कम एक्टर्स थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे. मैं कॉम्पिटिटिव नेचर की हूं. मैं देखना चाहती थी कि वहां मरे लिए क्या मौके हैं.'

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली इंडियन फिल्म

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने साउथ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की थी. प्रियंका चोपड़ा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आ रही हैं. ये फिल्म ओटीटी पर आई है. इस फिल्म एक्ट्रेस समुद्री डाकू के रोल में नजर आ रही हैं. वहीं, प्रियंका चोपड़ा साउथ सिनेमा के चर्चित डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म को बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है. प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

