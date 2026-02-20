ENG हिन्दी
प्रियंका चोपड़ा ने क्यों बनाई बॉलीवुड से दूरी? एक्ट्रेस ने कहा- 'मुझे नहीं लगता...'

Priyanka Chopra Statement: मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में बीते कई साल से एक्टिव हैं. अब उन्होंने बॉलीवुड से बाहर काम करने को लेकर रिएक्शन दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 20, 2026 9:43 PM IST

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक काम करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी मूवी 'द ब्लफ' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. वह अपनी इस हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन में जुटी हैं. ओटीटी पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते नजर आएंगी. वह कई साल बाद किसी भारतीय फिल्म में नजर आएंगी. इसी बीच एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से दूरी बनाने को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा है.

प्रियंका चोपड़ा ने कही ये बात

प्रियंका चोपड़ा ने 'फर्स्ट पोस्ट' के साथ बात की है और बॉलीवुड छोड़ने पर रिएक्शन दिया है. प्रियंका चोपड़ा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी बॉलीवुड को छोड़ना चाहता थी. जब मैं हिंदी मूवीज कर रही थी तब बहुत से कारण से मैं खुद को सीमित महसूस करती थी. मुझे एक तरह से धकेला जा रहा था. मैं ऐसे मौके तलाश रही थी जो मुझे आर्टिस्ट के तौर पर उत्साहित करे. फिर मैंने अमेरिका में काम करना शुरू कर दिया. लेकिन साथ में मुझे अपना काम पसंद है. मैं भारत में फिल्म वाराणसी करने के लिए उत्साहित हूं. मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हूं. मुझे दोनों जगह काम करना पसंद है.'

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली मूवी

साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली की मच-अवेटेड मूवी 'वाराणसी' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा साउथ स्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकमारन के साथ काम करते नजर आएंगी. इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा पिछली बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में नजर आई थी. सोनाली बोस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में फरहान अख्तर, जायरा वसीम, रोहित सराफ नजर आए थे. अब आठ साल बाद प्रियंका चोपड़ा फिल्म 'वाराणसी' में काम करे दिखाई देंगी. एक्ट्रेस की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के साथ शादी की थी. प्रियंका चोपड़ा साल 2022 में सरोगेसी से बेटी मालती मेरी की मां बनी हैं. ये कपल अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाता नजर आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

