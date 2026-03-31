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गोल्डन टेंपल के लंगर में प्रियंका चोपड़ा ने धोए जूठे बर्तन, सुपरस्टार की इस सादगी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमृतसर में हैं, जहां स्वर्ण मंदिर में उनकी भक्ति और सेवा भाव ने फैंस का दिल जीत लिया है. क्रीम कलर के सूट में सिर ढककर लंगर हॉल में जूठे बर्तन मांजती प्रियंका की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 31, 2026 9:09 PM IST

गोल्डन टेंपल के लंगर में प्रियंका चोपड़ा ने धोए जूठे बर्तन, सुपरस्टार की इस सादगी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
priyanka chopda

अमृतसर में इन दिनों एक खास मेहमान की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली प्रियंका चोपड़ा हाल ही में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचीं हैं. अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल और ग्लैमरस दुनिया से दूर, प्रियंका चोपड़ा यहां एक आम श्रद्धालु के रूप में नजर आईं, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

एक्ट्रेस ने की भक्ति और सेवा

सामने आए वीडियो में प्रियंका चोपड़ा क्रीम कलर के सूट में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने सिर ढककर सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया और आशीर्वाद लिया. लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा प्रभावित उनके सेवा भाव ने किया. प्रियंका ने लंगर हॉल में अन्य संगत के साथ बैठकर काफी देर तक जूठे बर्तन साफ किए. उन्होंने न केवल अरदास में हिस्सा लिया, बल्कि एक विनम्र सेवादार की तरह वहां समय बिताया.

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सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहें फैंस

प्रियंका चोपड़ा के इस जेस्चर ने जहां करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया, वहीं सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं. फैंस का कहना है कि प्रियंका आज भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए तंज कसा कि कैमरे की मौजूदगी में सेवा करना महज एक दिखावा है. हालांकि, प्रियंका ने इन विवादों से दूर मीडिया से कोई बात नहीं की और दर्शन के बाद शांति से वहां से रवाना हो गईं.

पंजाबी जायके का लुत्फ

अमृतसर पहुंचते ही प्रियंका पूरी तरह से पंजाबी रंग में रंगी नजर आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी थाली की तस्वीर शेयर की, जिसमें वह स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेती दिख रही हैं. इससे पहले एयरपोर्ट पर भी उन्होंने सुरक्षा घेरे की परवाह किए बिना अपने फैंस के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, जिससे उनकी मिलनसार इमेज एक बार फिर साफ झलकी.

एक्ट्रेस का प्रोफेशनल वर्कफ्रंट

प्रियंका चोपड़ा के करियर की बात करें तो उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह मेगा-बजट फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसके अलावा, उनकी फिल्म 'जजमेंट डे' भी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर है और उनकी हालिया ओटीटी रिलीज 'द ब्लफ' को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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