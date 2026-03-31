गोल्डन टेंपल के लंगर में प्रियंका चोपड़ा ने धोए जूठे बर्तन, सुपरस्टार की इस सादगी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

अमृतसर में इन दिनों एक खास मेहमान की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली प्रियंका चोपड़ा हाल ही में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचीं हैं. अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल और ग्लैमरस दुनिया से दूर, प्रियंका चोपड़ा यहां एक आम श्रद्धालु के रूप में नजर आईं, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.
एक्ट्रेस ने की भक्ति और सेवा
सामने आए वीडियो में प्रियंका चोपड़ा क्रीम कलर के सूट में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने सिर ढककर सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया और आशीर्वाद लिया. लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा प्रभावित उनके सेवा भाव ने किया. प्रियंका ने लंगर हॉल में अन्य संगत के साथ बैठकर काफी देर तक जूठे बर्तन साफ किए. उन्होंने न केवल अरदास में हिस्सा लिया, बल्कि एक विनम्र सेवादार की तरह वहां समय बिताया.
Actress Priyanka Chopra doing sewa at Sri Darbar Sahib (Golden Temple) Amritsar, Punjab. @priyankachopra pic.twitter.com/EftRV2MRNeAlso Read
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) March 31, 2026
सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहें फैंस
प्रियंका चोपड़ा के इस जेस्चर ने जहां करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया, वहीं सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं. फैंस का कहना है कि प्रियंका आज भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए तंज कसा कि कैमरे की मौजूदगी में सेवा करना महज एक दिखावा है. हालांकि, प्रियंका ने इन विवादों से दूर मीडिया से कोई बात नहीं की और दर्शन के बाद शांति से वहां से रवाना हो गईं.
Actress Priyanka Chopra doing sewa at Sri Darbar Sahib (Golden Temple) Amritsar, Punjab. @priyankachopra pic.twitter.com/EftRV2MRNe
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) March 31, 2026
पंजाबी जायके का लुत्फ
अमृतसर पहुंचते ही प्रियंका पूरी तरह से पंजाबी रंग में रंगी नजर आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी थाली की तस्वीर शेयर की, जिसमें वह स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेती दिख रही हैं. इससे पहले एयरपोर्ट पर भी उन्होंने सुरक्षा घेरे की परवाह किए बिना अपने फैंस के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, जिससे उनकी मिलनसार इमेज एक बार फिर साफ झलकी.
एक्ट्रेस का प्रोफेशनल वर्कफ्रंट
प्रियंका चोपड़ा के करियर की बात करें तो उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह मेगा-बजट फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसके अलावा, उनकी फिल्म 'जजमेंट डे' भी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर है और उनकी हालिया ओटीटी रिलीज 'द ब्लफ' को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates