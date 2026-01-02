ENG हिन्दी
Video: स्टेज पर Nick Jonas, भीड़ में Priyanka Chopra, लाइव कॉन्सर्ट में चीयर कर 'देसी दर्ल' ने ऐसे किया नए साल का स्वागत

Priyanka Chopra Video: प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति और इंटरनेशनल सिंगर निक जोनास के लिए चीयर करते हुए नए साल 2026 का शानदार स्वागत किया. न्यू ईयर ईव पर जोनास ब्रदर्स ने अमेरिका के मियामी में एक लाइव टेलीविजन कॉन्सर्ट होस्ट किया, जिसमें उन्होंने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 2, 2026 4:54 PM IST

Priyanka Chopra And Nick Jonas Video: प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति और इंटरनेशनल सिंगर निक जोनास के लिए चीयर करते हुए नए साल 2026 का शानदार स्वागत किया. न्यू ईयर ईव पर जोनास ब्रदर्स ने अमेरिका के मियामी में एक लाइव टेलीविजन कॉन्सर्ट होस्ट किया, जिसमें उन्होंने करीब दो घंटे तक अपने सुपरहिट और लेटेस्ट गानों से फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस खास मौके पर प्रियंका भी कॉन्सर्ट का हिस्सा बनीं और उनका अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कॉन्सर्ट के दौरान प्रियंका चोपड़ा को अपने पति निक जोनास और उनके भाइयों जो और केविन जोनास के लिए खुलकर चीयर करते देखा गया. फैंस के लिए सबसे खास पल तब आया, जब प्रियंका डेनियल जोनास के साथ खड़ी होकर निक के परफॉर्मेंस पर झूमती नजर आईं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रियंका गानों पर डांस करती और मुस्कुराते हुए एंजॉय करती दिख रही हैं. इस इवेंट के लिए उन्होंने गोल्डन कलर की शिमरी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

जोनास ब्रदर्स का यह मियामी कॉन्सर्ट न्यू ईयर्स ईव पर उनका पहला सोलो परफॉर्मेंस था. जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हुआ, प्रियंका मंच के पास पहुंचीं और सभी के सामने निक जोनास को किस कर नए साल की शुरुआत की. इस रोमांटिक पल ने फैंस का दिल जीत लिया. कई वीडियो में प्रियंका को निक के साथ गाने गाते और उन्हें हग करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसने इस जश्न को और भी यादगार बना दिया.

सोशल मीडिया पर इन वीडियोज को देखकर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यह बहुत पसंद आया कि प्रियंका और डेनियल अपने पतियों की इतनी सच्ची फैन हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'प्रियंका का डेनियल से कहना कि यह सबसे अच्छा हिस्सा है', कितना प्यारा है.'

कॉन्सर्ट से पहले भी जोनास ब्रदर्स ने माहौल को मजेदार बना दिया था. निक, जो और केविन ने प्रियंका के बॉलीवुड गाने 'मुझसे शादी करोगे' पर डांस किया, जिसका वीडियो निक ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसके अलावा निक ने प्रियंका के साथ 'आप जैसा कोई' और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक 'शरारत' गाने पर डांस करते हुए भी वीडियो पोस्ट किए, जो खूब वायरल हुए.

काम के मोर्चे पर प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में हॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उन्हें ज्यादा हर तरीके के रोल को निभाने का मौका मिला और वह उम्मीद करती हैं कि आने वाले समय में हॉलीवुड में भी ऐसे ही दमदार और अलग-अलग किरदार निभा सकेंगी. प्रियंका के मुताबिक, हॉलीवुड में उनका सफर अभी शुरुआती दौर में है और आगे वह और भी ज्यादा ग्रोथ देखती हैं.

