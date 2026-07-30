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प्रियंका-निक और महेश बाबू की स्पेशल मूवी नाइट, फिल्म ‘वाराणसी’ के सेट से वायरल हुईं खास तस्वीरें

एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग के बीच प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने महेश बाबू संग हैदराबाद में मूवी नाइट एन्जॉय की. फिल्म की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 3:16 PM IST
प्रियंका-निक और महेश बाबू की स्पेशल मूवी नाइट, फिल्म ‘वाराणसी’ के सेट से वायरल हुईं खास तस्वीरें

प्रियंका-निक और महेश बाबू की स्पेशल मूवी नाइट

दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी आगामी और बेहद भव्य फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस मेगा बजट फिल्म में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार एक ही पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में पूरे जोर-शोर से चल रही है, और इस प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों के बीच भी काफी बज है.

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प्रियंका चोपड़ा ने एन्जॉय की मूवी नाइट

शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बीच, हाल ही में इस फिल्म के सेट से एक दिलचस्प और प्यारी तस्वीर सामने आई है. प्रियंका चोपड़ा ने शूटिंग से थोड़ा वक्त निकालकर अपने परिवार और को-स्टार महेश बाबू के साथ एक स्पेशल मूवी नाइट एन्जॉय की. ये सभी हैदराबाद के मशहूर एएमबी सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे थे. इस दौरान का उनका कूल और कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सामने आई तस्वीरों में प्रियंका एक खूबसूरत व्हाइट लॉन्ग ड्रेस में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं, वहीं निक जोनास व्हाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स में नजर आए. इसके अलावा, महेश बाबू भी अपने टिपिकल स्टाइलिश ब्लैक लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे.

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फिल्म में खतरनाक स्टंट करेंगी एक्ट्रेस

फिल्म की बात करें तो, हाल ही में निक जोनास के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई रोमांचक खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उन्हें इस फिल्म से जुड़े हुए करीब 14 महीने बीत चुके हैं. प्रियंका ने खुलासा किया कि खुद निर्देशक एसएस राजामौली ने उन्हें फोन करके इस ग्रैंड एक्शन-एडवेंचर फिल्म का ऑफर दिया था. उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म में दर्शक उन्हें जबरदस्त स्लो-मोशन एक्शन सीन्स और खतरनाक स्टंट करते हुए देखेंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

‘वाराणसी’ की कहानी बेहद अनोखी और काल्पनिक दुनिया पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक बहुत बड़े उल्कापिंड ‘शांभवी’ के धरती से टकराने के बाद उत्पन्न हुई नई और तबाह हुई दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है. ऐसे में कहानी का लीड एक्टर ‘रुद्र’ सामने आता है. रुद्र भगवान शिव का परम भक्त और एक शक्तिशाली डिवाइन योद्धा है. इस सफर के दौरान रुद्र का सामना ‘कुंभ’ से होता है, जो एक बेहद क्रूर और ताकतवर खलनायक है. कुंभ का एकमात्र उद्देश्य पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना है. इस पूरी यात्रा में प्रियंका चोपड़ा का किरदार ‘मंदाकिनी’ बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. मंदाकिनी रुद्र की सहायता करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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