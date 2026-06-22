दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हुआ बवाल, स्टेज पर चढ़ा प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर, Video वायरल

Diljit Dosanjh Concert Incident: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में उस समय हंगामा मच गया जब उनके स्टेज पर खालिस्तानी प्रोटेस्टर चढ़ गया. हालांकि, सिक्योरिटी ने उसे तुरंत नीचे उतारा.

दिलजीत दोसांझ के शो में हंगामा हुआ है.

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इन दिनों वह अपने सैन फ्रांसिस्को कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर झंडा लेकर पहुंच गया. यहां तक कि वह स्टेज पर भी चढ़ गया और इसके बाद तो हंगामा मच गया. इस घटना के तुरंत बाद सिक्योरिटी हरकत में आई और प्रोटेस्टर को स्टेज से नीचे उतारा. बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है. दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हुई हैरान करने वाली घटना

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ग्लोबल 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस वर्ल्ड टूर के सिलसिले में वह सैन फ्रांसिस्को के चेस सेंटर कॉन्सर्ट कर रहे थे. इस दौरान जब दिलजीत दोसांझ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर झंडा लेकर स्टेज पर चढ़ गया. इसके बाद वह दिलजीत दोसांझ के आगे जाकर डांस करने लगता और सभी हैरान रह जाते हैं. इस घटना के होने के तुरंत बाद सिक्योरिटी स्टेज से खालिस्तानी प्रोटेस्टर को नीचे उतारती है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि खालिस्तानी प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है. दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताते चलें कि दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' काफी अच्छा रहा है.

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दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहले भी हो चुका है हंगामा

गौरतलब है कि दिलजीत दोसांझ के पिछले कॉन्सर्ट्स में विवादित घटनाएं हो चुकी हैं. अप्रैल में दिलजीत दोसांझ के शो में बवाल हुआ था. वह कनाडा में कॉन्सर्ट क रहे थे और तभी वह कुछ प्रो-खालिस्तान प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे और नारेबाजी करने लगे थे. उन्होंने झंडे को भी लहराया था और इसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें भगाया था. बता दें कि दिलजीत दोसांझ क्लियर कर चुके हैं वह इस तरह के प्रदर्शन के समर्थक नहीं हैं. उनका कहना था कि अगर उनके फैंस को परेशान करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.