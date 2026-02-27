दुश्मनी या नखरे? Tejasswi Prakash की एक शर्त ने Surbhi Chandna को सरेआम किया शर्मिंदा, सेट से रोते हुए निकलीं एक्ट्रेस

Surbhi Chandna Tejasswi Prakash Controversy: टीवी की दो मोस्ट पॉपुलर हसीनाएं तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) एकता कपूर के सुपरनैचुलर शो 'नागिन' (Naagin) से पॉपुलर हुई हैं. हालांकि, इन दिनों ये दोनों एक्ट्रेसेस अपने विवाद को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में दोनों एक्ट्रेसेस की वेब सीरीज 'साइको सैइयां' (Psycho Saiyaan) रिलीज हुई है, लेकिन इस सीरीज के बीच तेजस्वी और सुरभि के बीच तनाव (Surbhi Chandna Tejasswi Prakash Controversy) पैदा हो गया है. मामला यहां तक बढ़ गया कि, एक्ट्रेस रोते हुए सेट से बाहर गई हैं.
क्या है तेजस्वी और सुरभि का विवाद?
दरअसल, ये सारा मामला 'साइको सैइयां' (Psycho Saiyaan) के प्रमोशन से शुरू हुआ, लेकिन बात तब बिगड़ी जब तेजस्वी प्रकाश इंटरव्यू के लिए तय समय से करीब दो घंटे की देरी से पहुंची. बताया जा रहा है कि, उनकी ड्रेस में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो प्रमोशन में देरी से पहुंची थी. लेकिन तेजस्वी की देरी बढ़ती गई और वहां टाइम पर पहुंची सुरभि चंदना पहले से ही इंतजार कर रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि, एक्ट्रेस को मुंबई स्थित एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सिर्फ इंटरव्यू देने के बाद ही वहां से निकलना पड़ा.
विवाद पर आया सुरभि चंदना का रिएक्शन
'साइको सैइया' के प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान शुरू हुए इस विवाद पर तेजस्वी प्रकाश ने जहां अभी तक चुप्पी साथ रखी है, वहीं सुरभि चंदना ने इस पर अपनी बात रखी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने 'इंडिया फोरम्स' को दिए एक इंटरव्यू में उस विवाद पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि, 'वह एक बहुत ह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, लेकिन इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है.'
आखिर क्यों रो पड़ीं सुरभि चंदना?
वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो तेजस्वी प्रकाश वेन्यू पर तब तक आने को तैयार नहीं थी, जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं दिलाया गया कि, सुरभि मीडिया बातचीत का हिस्सा नहीं होंगी. हालांकि, सुरभि ने अपना पहला इंटरव्यू एक्टर अनुद सिंह ढाका के साथ दिया, लेकिन इस दौरान वो काफी उदास और परेशान दिख रही थीं. खबरों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम से सुरभि को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सेट से रोते हुए बाहर निकलीं. उनके जाने के बाद तेजस्वी आईं और उन्होंने बाकी के इंटरव्यू पूरे किए.
MX प्लेटर की टीम ने बताई अंदर की बात
वहीं इस पूरे विवाद पर MX प्लेयर की टीम ने खुलासा किया कि, तेजस्वी प्रकाश और उनकी टीम को दो दिन पहली ही पूरे शेड्यूल की जानकारी दे दी गई थी, तब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने ये शर्त रख दी, जिससे टीम के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया. हालांकि, काफी बहस के बाद तेजस्वी अपने स्टाफ के साथ पहुंचीं और मेकअप रूम में चली गईं.
टीम ने बीच-बचाव की कोशिश की और सुरभि को भी बातचीत के लिए अंदर बुलाया गया जिसके बाद मीडिया को बताया गया कि, तेजस्वी अलग से इंटरव्यू देंगी. वहीं जब तेजस्वी पहले इंटरव्यू के लिए नहीं आईं, तो सुरभि बाहर आईं और अनुद के साथ बातचीत की, लेकिन वो इस पूरे विवाद से इतनी ज्यादा आहत थीं कि, कुछ ही देर में रोते हुए वहां से निकल गईं.
