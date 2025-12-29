इस एक्ट्रेस ने पति के जन्मदिन पर खूब लुटाया प्यार, तस्वीरें शेयर कर रोमांटिक अंदाज में बोलीं- 'हमेशा तुम्हारे...'

बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर करोड़ों दिलों पर राज करता है, आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहा है. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और खूबसूरत एक्ट्रेस ने उनपर खूब प्यार लुटाया और एक स्पेशल नोट भी शेयर किया.

बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो अपने मेलोडी फेस और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर करोड़ों दिलों पर राज करता है, जो आज यानी 29 दिसंबर को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने बेहद रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया है. कृति ने सोशल मीडिया पर पति के साथ अपनी क्यूट और प्यार भरी तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं.

जी हां, हम पुलकित सम्राट की बात कर रहे हैं, कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों जब भी साथ नजर आते हैं, फैंस उनकी केमिस्ट्री के दीवाने हो जाते हैं. पुलकित के जन्मदिन पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कृति ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए एक बेहद प्यारा कैप्शन लिखा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे फेवरेट, हमेशा तुम्हारे, हमेशा मेरे, हमेशा हमारे.'

TRENDING NOW

बता दें, कि कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात 2019 में फिल्म 'पागलपंती' के दौरान हुई थी. जहां पहले उनकी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया और बाद में दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफीशियली अनाउंस कर दिया.

लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 2024 में शादी कर ली. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. शादी से ये कपल फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन गया और समय-समय पर एक दूसरे के लिए प्यार भरे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जो फैंस को खूब पसंद आते हैं.

बहरहाल, पुलकित के बर्थडे पर कृति का यह प्यार भरा पोस्ट एक बार फिर साबित करता है, कि दोनों न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि असल जिंदगी में भी परफेक्ट पार्टनर्स हैं.

Read more