Jayy Randhawa Injured: 'इश्कनामा 56' के सेट पर जय रंधावा के साथ हुआ बड़ा हादसा, लहूलुहान हुए एक्टर; Video देख कांप जाएगी रूह!

Jayy Randhawa: मशहूर पंजाबी एक्टर जय रंधावा के फैंस के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आई है. फिल्म 'इश्कनामा 56' की शूटिंग के दौरान एक्टर हादसे का शिकार हो गए और उन्हें गंभीर चोट आई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 26, 2026 8:08 PM IST

Jayy Randhawa Injured: 'इश्कनामा 56' के सेट पर जय रंधावा के साथ हुआ बड़ा हादसा, लहूलुहान हुए एक्टर; Video देख कांप जाएगी रूह!

Jayy Randhawa Accident: पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर, सिंगर और टेलीविजन प्रेजेंटर जय रंधावा (Jayy Randhawa) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'इश्कनामा 56' (Ishqnama 56) की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच एक्टर को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर उनके फैंस परेशान हो सकते हैं. दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया और एक स्टंट सीन के दौरान जय रंधावा (Jayy Randhawa Accident) के सिर पर गंभीर चोट आई है. इस घटना के बाद एक्टर को बिना एक भी सेकंड देर किए अस्पताल ले जाया गया. हादसे का खौफनाक वीडियो (Jayy Randhawa Video) भी भी सामने आया है, जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

कैसे हुआ ये हादसा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि, जय रंधावा (Jayy Randhawa) क्रेन की मदद से एक 'जंप सीन' करने की कोशिश कर रहे थे और इसी सीन के दौरान वे हादसे का शिकार हो जाते हैं. फिल्म 'इश्कनामा 56' की शूटिंग से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक स्टंट के दौरान क्रेन मशीन में टेक्निकल दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से जय सही तरीके से छत पर लैंड नहीं कर पाए और उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे दीवार से जा टकराए, जिससे उनके सिर में जोरदार चोट लगी. हादसा होते ही क्री मेंबर्स तुरंत एक्टर की मदद के लिए दौड़े.

अस्पताल में भर्ती जय रंधावा का तुरंत हुआ ये टेस्ट

हादसे के तुरंत बाद एक्टर को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी एक्टर की हालत की गंभीरता को देखते हुए MRI और बाकी के जरूरी टेस्ट किए है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई. हालांकि, अभ तक जय की कंडीशन या उनकी हेल्थ अपडेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Jayy Randhawa की खबर सुन परेशान हुए फैंस

वहीं जैसे ही ये खबर जय रंधावा के फैंस और उनके चाहने वालों तक पहुंची वो अपने एक्टर की सेहत को लेकर परेशान हो गए और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांगनी शुरू कर दी. हालांकि, फिल्म की टीम ने जानकारी दी है कि जय की हालत फिलहाल स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं. फिलहाल एक्टर की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

