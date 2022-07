Balwinder Safri Death: पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बुधवार की सुबह एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यूके बेस्ड पंजाबी सिंगर और भांगड़ा स्टार बलविंदर सफरी (Balwinder Safri) ने 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से पंजाबी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। बलविंदर सिंह की निधन की पुष्टि खुद उनके परिवार ने की है। वहीं दिलजीत दोसांझ से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े सितारे जैसे गुरु रंधावा (Guru Randhawa), नीरू बाजवा और गुरदास मान ने भी सिंगर के निधन पर शोक जताया है। Also Read - मिलिंद गाबा ने प्रिया बेनिवाल संग की सगाई, सेरेमनी में धूम मचाने पहुंचे सपना चौधरी और गुरु रंधावा जैसे सितारे

गुरु रंधावा (Guru Randhawa Instagram) ने बलविंदर सफरी को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हम आपके संगीत और पंजाबी इंडस्ट्री में आपके म्यूजिक को हमेशा याद रखेंगे। रेस्ट इन पीस, अलविदा सर बलविंदर सफरी।" गुरु रंधावा के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और बलविंदर सफरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण अप्रैल 2022 में सिंगर को यूके के न्यू क्रॉस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। ट्रिपल बाइपास सर्जरी के बाद ब्रेन डैमेज होने के कारण वह कोमा में चले गए थे। अस्पताल में 86 दिन बिताने के बाद, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वह धीरे-धीरे ठीक भी होने लगे थे हालांकि अचानक से उनका निधन हो गया।

सिंगर दिलजीत दोसांज ने भी बलविंदर सफरी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "वाहेगुरु, बलविंदर सफरी जी।" बता दें कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के भांगड़ा स्टार बलविंदर सफरी ने अपने गानों 'ओ चन मेरे मखना', 'पाओ भांगड़ा' और 'गल सुन कुड़िये' से खूब नाम कमाया था, ऐसे में उनके अचानक चले जाने से फैन्स को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बलविंदर सफरी से पहले मई की शुरुआत में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी।