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Guru Randhawa: लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब गुरु रंधावा? जिम के बाहर की गोलियों की बौछार, दहली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री!

Guru Randhawa: मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. वहीं इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 11, 2026 10:50 AM IST
Guru Randhawa: लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब गुरु रंधावा? जिम के बाहर की गोलियों की बौछार, दहली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री!

गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग

Guru Randhawa Gym Firing: मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बार फिर ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के पश्चिम बिहार इलाके में स्थित बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है. जानकारी के मुताबिक, कुछ बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग ने ली है, जिसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं. इस खबर के सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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