Guru Randhawa: लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब गुरु रंधावा? जिम के बाहर की गोलियों की बौछार, दहली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री!

Guru Randhawa: मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. वहीं इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग

Guru Randhawa Gym Firing: मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बार फिर ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के पश्चिम बिहार इलाके में स्थित बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है. जानकारी के मुताबिक, कुछ बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग ने ली है, जिसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं. इस खबर के सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है.