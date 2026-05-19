google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Yashinder Kaur Dead: किडनैपिंग के बाद मर्डर! 6 दिन से लापता पंजाबी सिंगर Inder Kaur की नहर में मिली ...

Yashinder Kaur Dead: किडनैपिंग के बाद मर्डर! 6 दिन से लापता पंजाबी सिंगर Inder Kaur की नहर में मिली लाश, परिवार ने लगाया ये आरोप

Yashinder Kaur: पंजाबी सिंगर यशइंदर कौर के फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आई है. सिंगर की एक नहर में लाश मिली है. परिवार का आरोप है कि, कथित तौर पर अपहारण के बाद यशइंदर की हत्या की गई.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 19, 2026 3:46 PM IST
bollywoodlife.com top news

अपहरण के बाद हत्या का शक

Punjabi Singer Yashinder Kaur Dead: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. 'जीजा', 'देसी सिरे दा' और 'हेल कैट' जैसे गानों से अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर पंजाबी सिंगर यशइंदर कौर (Yashinder Kaur), जिन्हें लोग 'इंदर कौर' के नाम से भी जानते हैं, उनकी लाश पंजाब की नीलो नहर से बरामद हुई है. कुछ दिन पहले लुधियाना से उनकी किडनैपिंग की आशंका जताई जा रही थ, जिसके बाद अब इस खबर ने पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

'हमारे बीच दरार पड़ चुकी है', शादी के 9 साल बाद हर्ष लिंबाचिया से तलाक ले रही हैं Bharti Singh? कॉमेडियन ने बताई पूरी बात

कैसे हुई शव की पहचान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 साल की सिंगर बीते 13 मई 2026 से लापता थीं. 19 मई 2026, मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे नहर में उनकी लाश मिली. जब शव को नहर से बाहर निकाला गया, तो उनके परिवार ने उनकी पहचान यशइंदर कौर (Yashinder Kaur Dead Body) के रूप में की. फिलहाल, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए समराला के सिविल अस्पताल भेज दिया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

जब Rajesh Khanna ने खो दिया था आपा, इस वजह से 3 बजे रात को छत पर जाकर चिल्लाने लगे थे काका

मैरिज प्रपोजल ठुकराने पर हुई वारदात?

दरअसल, ये मामला तब और गंभीर हो गया था जब यह सामने आया है कि, सिंगर के भाई जोतिंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने 15 मई को मोगा के रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा और उसके साथी करमजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. शिकायत के मुताबिक, इंदर कौर 13 मई की शाम को अपनी फोर्ड फिगो कार से घर का कुछ सामान लेने निकली थीं, लेकिन वो वापस नहीं लौटीं. जब काफी कोशिशों के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो परिवार ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की और फिर पुलिस के पास पहुंचे.

वहीं पुलिस जांच के दौरान पता चला कि सिंगर मोगा जिले के भलूर गांव के रहने वाले सुखविंदर सिंह को पहले से जानती थीं. जोतिंदर सिंह का दावा है कि आरोपी सुखविंदर उनकी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन यशइंदर ने उनकी इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था.

bollywoodlife.com top news
Also Read

चौकीदार की नौकरी से OTT के बेताज बादशाह कैसे बने Nawazuddin Siddiqui? इन 6 किरदारों से मचाया तहलका, लास्ट वाला देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पीड़ित परिवार ने लगाया ये गंभीर आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि, आरोपियों ने इसी रंजिश (शादी का प्रपोजल ठुकराने) के चलते सिंगर को बंदूक की नोक पर अगवा किया और फिर उनकी हत्या कर दी. खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि, मुख्य आरोपी इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद कनाडा भाग गया है. वह कुछ समय पहले ही पंजाब लौटा था. फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहाना है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की तफ्तीश के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

'हमारे बीच दरार पड़ चुकी है', शादी के 9 साल बाद हर्ष लिंबाचिया से तलाक ले रही हैं Bharti Singh? कॉमेडियन ने बताई पूरी बात