Pushpa 3 में Salman Khan की ग्रैंड एंट्री, Allu Arjun की फिल्म में क्या होगा भाईजान का रोल? यहां पढ़ लें पूरी डीटेल

Salman Khan In Pushpa 3: अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 3 पर बड़ा अपडेट आया है. दावा है कि इस फिल्म में सलमान खान की एंट्री होने वाली है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म में सलमान खान का क्या रोल हो सकता है.

Salman Khan In Pushpa 3: अल्लू अर्जुन की हिट फ्रेंचाइजी पुष्पा के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इन दोनों फिल्म में सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी में भी शानदार कमाई की थी. फिल्म में फैंस को पुष्पा राज बने अल्लू अर्जुन काफी पसंद आए थे और श्रीवल्ली के तो दर्शक दीवाने हो गए थे. ऐसे में अब फैंस को पुष्पा के तीसरे पार्ट का इंतजार है. दावा है कि पुष्पा 3 में पुष्पा राज का मैसिव अवतार दिखाया जाएगा, लेकिन अब फिल्म में नई एंट्री होने वाली है और ये एंट्री किसी और की नहीं बल्कि सलमान खान की है. आइए आपको उनके रोल के बारे में बताते हैं.

पुष्पा 3 में होंगे सलमान खान

पुष्पा 3 (Pushpa 3) से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) को मेकर्स ने कास्ट कर लिया है. सुकुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सलमान खान का अहम रोल होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान को फिल्म में 'सुल्तान' के कैरेक्टर में पेश किया जाएगा, जो एक अरबपति मास्टरमाइंड और बिजनेसमैन गॉडफादर होगा. इस कैरेक्टर के साथ मेकर्स ने एक धांसू प्लान बनाया है. मेकर्स की प्लानिंग है कि पहले इस कैरेक्टर को फिल्म में लॉन्च किया जाएगा और फिर कैरेक्टर के साथ एक अलग फिल्म शुरू की जाएगी. हालांकि, अब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन मेकर्स इस पर तेजी से काम कर रहे हैं. इस फिल्म के मेकर्स पुष्पा 3 के जरिए एक बड़ा यूनिवर्स बनाने की कोशिश में लगे हैं.

कौन होगा पुष्पा 3 का विलेन

पुष्पा के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में एक्शन सीन को समय के साथ बढ़ाया गया है और अब मेकर्स पुष्पा 3 में और भी ज्यादा इंटेंस एक्शन दिखाने वाले हैं, जिससे दर्शकों के होश उड़ जाएंगे. इस फिल्म को साल 2028 में रिलीज किया जाएगा और कहानी वहीं चंदन की लड़कियों के आसपास घूमती नजर आएगी लेकिन इस बार फिल्म का विलेन पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा. दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने विजय देवराकोंडा को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है. मेकर्स विजय को इस फिल्म का विलेन बनाना चाहते हैं और इसी वजह से इस फिल्म के लिए बातचीत का दौर चल रहा है. कई मीडिया रिपोर्ट में विजय देवराकोंडा का नाम है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

