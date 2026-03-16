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'क्वीन' फेम एक्ट्रेस नवनिंद्र बहल का निधन, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मशहूर एक्ट्रेस और थिएटर कलाकार नवनींद्र बहल का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके बेटे कानू बहल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर इस दुखद खबर की पुष्टि की और अपनी मां को याद किया.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 16, 2026 11:23 PM IST

'क्वीन' फेम एक्ट्रेस नवनिंद्र बहल का निधन, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Navnindra Behl

मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. दिग्गज एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट नवनींद्र बहल अब हमारे बीच नहीं रहीं. 16 मार्च को 76 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. नवनींद्र जी न केवल एक बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कला को समर्पित कर दी थी. उनके निधन से फिल्म और टीवी जगत में शोक की लहर है. उनके बेटे और मशहूर फिल्म मेकर कानू बहल ने अपनी मां के जाने की पुष्टि की है.

बेटे कानू बहल ने दी भावुक श्रद्धांजलि

अपनी मां के निधन की जानकारी देते हुए कानू बहल ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा. उन्होंने अपनी मां की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें अपनी 'शक्ति, विश्वास और गुरु' बताया. कानू ने लिखा, "अलविदा मां, जब तक आप मुझे फिर से जन्म न दे दें. मेरी आंखें हमेशा आपकी उस बेमिसाल मुस्कान और प्यारी हंसी को ढूंढती रहेंगी. मेरी आत्मा को रोशन करने के लिए आपका शुक्रिया."

सिर्फ 3 साल की उम्र में शुरू किया सफर

नवनींद्र बहल का एक्टिंग से नाता बचपन से ही जुड़ गया था. खबरों की मानें तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था. थिएटर के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने कई दशकों तक कला की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने न केवल एक्टिंग की बल्कि कई कलाकारों को तैयार करने में एक गुरु की भूमिका भी निभाई.

फिल्मों और टीवी का चर्चित चेहरा

नवनींद्र जी ने बड़े पर्दे और छोटे पर्दे, दोनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी. उन्हें कंगाना रनौत की फिल्म 'क्वीन' और 'ओए लकी! लकी ओए!' जैसी फिल्मों में उनके शानदार एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. इसके अलावा उन्होंने 'माचिस', 'द प्राइड' और 'द गुरु' जैसी फिल्मों में भी काम किया. टीवी की दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता सीरियल 'इश्कबाज' से मिली. इस शो में उन्होंने नकुल मेहता (शिवांश ओबेरॉय) की दादी, कल्याणी सिंह ओबेरॉय का किरदार निभाया था. उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. इसके साथ ही वह 'विजी' और 'सदा-ए-वादी' जैसे शोज का भी हिस्सा रहीं.

परिवार के लिए कठिन समय

नवनींद्र बहल के परिवार के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किलों भरा रहा है. उनके पति, जो खुद एक जाने-माने एक्टर और निर्देशक थे ललित बहल, उनका निधन साल 2021 में कोरोना (COVID-19) की वजह से हो गया था. अब नवनींद्र जी के चले जाने से बहल परिवार और उनके फैंस के लिए यह एक बड़ी दुखद खबर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Navnindra Behl Navnindra Behl Death Queen Film