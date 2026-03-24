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विवादों के घेरे में आर माधवन, 'धुरंधर 2' के स्मोकिंग सीन पर दी सफाई, कहा 'डायलॉग से पहले ही'

'धुरंधर 2' के एक सीन में सिगरेट पीते हुए पवित्र ग्रंथ की पंक्तियां बोलने के आरोप पर आर माधवन ने सफाई दी है. मुंबई में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है. जानिए इस विवाद की पूरी सच्चाई और समुदाय की मांगों के बारे में.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 24, 2026 11:57 PM IST

विवादों के घेरे में आर माधवन, 'धुरंधर 2' के स्मोकिंग सीन पर दी सफाई, कहा 'डायलॉग से पहले ही'
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एक तरफ जहां आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह एक गंभीर धार्मिक विवाद में फंस गई है. फिल्म के एक सीन को लेकर सिख समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) तक दर्ज हो गई है. मामला बिगड़ता देख फिल्म के लीड एक्टर आर माधवन ने सोशल मीडिया पर सामने आकर अपनी सफाई पेश की है.

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क्या है 'धुरंधर 2' का वो विवादित सीन?

विवाद की जड़ में फिल्म का वह सीन है जिसमें आर माधवन का किरदार हाथ में सिगरेट लिए नजर आता है. 'सिख्स इन महाराष्ट्र' के अध्यक्ष और शिवसेना नेता गुरज्योत सिंह कीर का आरोप है कि इस सीन में माधवन हाथ में सिगरेट थामे हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दशम ग्रंथ की पवित्र पंक्तियां पढ़ रहे हैं. समुदाय का तर्क है कि गुरबाणी कोई साधारण फिल्मी डायलॉग नहीं है और इसे इस तरह पेश करना सिखों की धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है.

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आर माधवन की सफाई

बढ़ते विरोध के बीच आर माधवन ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी स्थिति बताई है. उन्होंने कहा कि जिस सीन को लेकर विवाद हो रहा है, उसे लेकर एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है. माधवन के अनुसार पवित्र पंक्तियां शुरू होने से बहुत पहले ही उन्होंने सिगरेट बुझा दी थी. पूरे फ्रेम में न तो उनके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और न ही कहीं धुआं नजर आ रहा था. माधवन ने बताया कि निर्देशक आदित्य धर ने शूटिंग के दौरान सख्त निर्देश दिए थे कि धार्मिक मर्यादा का पूरा पालन किया जाए. एक्टर ने भावुक होते हुए कहा, "मैं खुद हर फिल्म की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेकता हूं. हम अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते."

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FIR और काले झंडे दिखाने की चेतावनी

इस मामले में केवल माधवन ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर का नाम भी शिकायत में शामिल है. गुरज्योत सिंह कीर ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिल्म की टीम ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और पूरे समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, तो फिल्म का विरोध जारी रहेगा और टीम को काले झंडे दिखाए जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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