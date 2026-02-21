Dhurandhar में इस सीन को करने के बाद खूब रोए थे अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, आर माधवन ने किया खुलासा

साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था. इस फिल्म को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. वहीं, मेकर्स ने इस फिल्म से काफी कमाई की. फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई सच्ची कहानी से हर भारतीय कनेक्ट हुआ और इसका नतीजा हुआ कि इसकी काफी तारीफ की गई. वहीं, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सभी स्टार्स ने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा. फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले एक्टर आर माधवन ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल एक सीन करने के बाद खूब रोए थे.
फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई सच्ची कहानी
फिल्म 'धुरंधर' में आर माधवन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड अजय सान्याल का रोल किया था. वहीं, अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत और अर्जुन रामपाल ने आईएसआई के मेजर इकबाल का किरदार निभाया था. फिल्म 'धुरंधर' में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले समेत कई सच्ची घटनाओं को दिखाया गया. आर माधवन ने यूट्यूबर सोनिया शेनॉय के साथ बात करते हुए बताया कि फिल्म में 26/11 आतंकी हमले का सीन शूट किया गया और इसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने जैसे ही कट बोला तो अक्षय खन्ना और रहमान डकैत खूब रोए थे. फिल्म में उनके लिए ये सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उन दिनों को फिर से जीना था. सीन के खत्म होने के बाद अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल इस तरह से टूट गए कि फूट-फूटकर रोने लगे. इस आतंकी घटना के पलों को एक बार से सामने आने के बाद एक्टर्स को प्रभावित कर गई थीं. पुरानी यादें ताजा हो गईं और सेट पर खामोशी फैल गई.
फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर छाप दिए थे नोट
5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के अलावा रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए थे. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट साल 2026 में 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आने वाली है. फिल्म का दूसरा पार्ट देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ साउथ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
