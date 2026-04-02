थिएटर में 'धुरंधर 2' का मजा ले रहे थे आर माधवन, तभी फैन की पड़ गई नजर, फिल्म देखने पहुंचे एक्टर का वीडियो वायरल

'धुरंधर 2' का क्रेज देखने खुद अभिनेता आर माधवन भेष बदलकर थिएटर पहुंचे. हालांकि, एक फैन ने उन्हें पहचान लिया. खचाखच भरे सिनेमाघर में अपने पसंदीदा एक्टर को साथ बैठकर फिल्म देखते देख दर्शकों का दिन बन गया.

सिनेमाघरों में जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है, तो अक्सर कलाकार अपनी पहचान छिपाकर दर्शकों का असली रिएक्शन जानने के लिए थिएटर पहुंचते हैं. यामी गौतम के बाद अब फिल्म के मास्टरमाइंड आर माधवन ने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया. वे यह देखना चाहते थे कि बड़े पर्दे पर उनके अजय सान्याल वाले अवतार को देखकर जनता किस तरह सीटियां और तालियां बजा रही है.हाल ही में इसे करीब से देखने के लिए चुपके से एक पब्लिक थिएटर पहुंचे. हालांकि, पर्दे पर सबकी जासूसी करने वाले अजय सान्याल अपनी असल जिंदगी में एक फैन की नजरों से नहीं बच पाए.

फैन की नजर और माधवन का सरप्राइज

अक्षय राठी नामक एक यूजर, जो उसी थिएटर में मौजूद थे, उन्होंने माधवन को पहचान लिया और इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया. अक्षय ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में फिल्म के किरदार को जोड़ते हुए लिखा "आईएसआई (ISI) चाहे जो भी साजिश रचे, उन्हें बता दें कि अजय सान्याल की नजर उन पर हर पल रहती है! उन्हें इस तरह रंगे हाथों पकड़ने में बहुत मजा आया." वीडियो में देखा जा सकता है कि आर माधवन एक आम दर्शक की तरह फिल्म के अनुभव और वहां मौजूद लोगों की ऊर्जा का लुत्फ उठा रहे थे. पकड़े जाने के बाद भी माधवन ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बड़े ही सहज अंदाज में फैंस के साथ बातचीत की.

फैंस के लिए बना एक्सपीरियंस

किसी भी फिल्म लवर के लिए यह किसी सपने जैसा होता है कि जिस अभिनेता को वह पर्दे पर देख रहा है, वही उसके बगल वाली सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा हो. आर. माधवन की इस सादगी ने वहां मौजूद लोगों का दिन बना दिया. अक्षय राठी ने बाद में माधवन के साथ एक ग्रुप फोटो भी शेयर की, जिसमें एक्टर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय ने लिखा, "विभिन्न क्षेत्रों के अद्भुत लोगों के साथ यह शाम वाकई अविश्वसनीय रही!"

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का कोहराम

19 मार्च 2026 को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक जो आंकड़े छुए हैं, वे ऐतिहासिक हैं. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 920 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई कर ली है, वहीं दुनिया भर में इसका कलेक्शन 1466 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. 'धुरंधर 2' अब केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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