फिर होंगी बेशर्मी की हदें पार... Ragini 3 में इस स्टारकिड संग रोमांस करेंगी Tamannaah Bhatia, फिल्म को लेकर आया तगड़ा अपडेट

Balaji Motion Pictures Announces Ragini 3 Male Lead: हाल ही में बालाजी मोशन पिक्चर्स की मालकिन एकता कपूर ने रागिनी एमएमएस के नए पार्ट का ऐलान कर दिया है. इस फिल्म में तमन्ना भाटिया नजर आने वाली हैं. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म में तमन्ना के साथ कौन रोमांस करेगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 13, 2026 12:15 PM IST

Ragini MMS 3 में इस स्टारकिड संग रोमांस करेंगी Tamannaah Bhatia

Balaji Motion Pictures Announces Ragini 3 Male Lead: बॉलीवुड में इस समय हिट फिल्मों का सीक्वल बनाने का चलन आम हो चुका है. इस समय फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंड़े गाड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ धुरंधर का पार्ट 2 भी दस्तक देने को है. मार्च आते आते लोग 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बारे में बात करने लग जाएंगे. ऐसे में भला एकता कपूर कैसे पीछे रह सकती हैं. इस समय एकता कपूर भी 'रागिनी एमएमएस' के तीसरे पार्ट पर काम कर रही हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि फिल्म 'रागिनी 3' के लिए बॉलीवुड अदाकारा तमन्ना भाटिया का नाम फाइनल किया गया है. फिल्म 'रागिनी 3' में सनी लियोनी की तरह तमन्ना भाटिया अपने हुस्न के जलवे दिखाने वाली हैं. हालांकि अब तक भी फिल्म 'रागिनी 3' के मेकर्स ने फिल्म के मेल लीड के बारे में कोई बात नहीं की थी. अब दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'रागिनी 3' एकता कपूर ने फिल्म 'रागिनी 3' के मेल लीड को भी फाइनल कर लिया है.

फिल्म 'रागिनी 3' में हुई इस सुपरस्टार के बेटे की एंट्री

जल्द ही बॉलीवुड का एक स्टारकिड फिल्म 'रागिनी 3' में तमन्ना भाटिया के साथ रोमांस करेगा. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर और आमिर खान के बेटे जुनैद खान के बारे में जो कि फिल्म 'रागिनी 3' का हिस्सा बनने वाले हैं. फिल्म 'रागिनी 3' को शशांक घोष डायरेक्ट करने वाले हैं. सहीर रजा भी एकता कपूर के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. बताया जा रहा है कि एकता कपूर इस हॉरर फिल्म को एक अलग ही लेवल पर बनाने की तैयारी कर रही हैं. फिल्म 'रागिनी 3' के लिए एक बार फिर से बालाजी मोशन पिक्चर्स ने शशांक घोष के सात हाथ मिलाया है.

तमन्ना भाटिया और जुनैद की जोड़ी दिखाएगी कमाल

इस फिल्म के जरिए मेकर्स एक बोल्ड, नई और स्टाइलिश डेट नाइट हॉरर कहानी फैंस को परोसने वाले हैं. वहीं फैंस को तमन्ना भाटिया से भी बहुत उम्मीदें हैं. जब जब तमन्ना भाटिया किसी आइटम नंबर में नजर आती हैं तब तब हंगामा मच जाता है. ऐसे में जब तमन्ना भाटिया स्क्रीन पर अपनी अदाएं दिखाएंगी तो सिनेमाघरों में सीटियां बजेंगी. वहीं तमन्ना भाटिया के साथ जुनैद खान की जोड़ी भी लोगों को पसंद आने वाली है. माना जा रहा है कि फिल्म में जुनैद खान का अंदाज बेहद अलग नजर आने वाला है. हालांकि मेकर्स ने अब तक भी तमन्ना भाटिया और जुनैद खान के किरदार से पर्दा नहीं हटाया है. यही वजह है जो फैंस के बीच तमन्ना भाटिया और जुनैद खान को लेकर बज्ज बना हुआ है.

