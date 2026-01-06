ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
'मुंबई जाएगा और हीरो बनकर रहेगा', पुलकित सम्राट के लिए किसने कही थी ये बात? 'राहु केतु' एक्टर ने किया खुलासा

Pulkit Samrat Video: पुलकित सम्राट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने करियर के शुरू करने से पहले की कहानी बता रहे हैं. एक्टर के लिए उनकी फैमिली का एक मेंबर पूरे परिवार से लड़ गया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 6, 2026 7:34 PM IST

'मुंबई जाएगा और हीरो बनकर रहेगा', पुलकित सम्राट के लिए किसने कही थी ये बात? 'राहु केतु' एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड स्टार्स पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) और वरुण शर्मा (Varun Sharma) की अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' (Rahu Ketu) के हर अपडेट फैंस को एक्साइटेड कर देते हैं. इस फिल्म का ट्रेलर आज यानी 6 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'राहु केतु' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है और इसके बाद फैंस इसके बड़े पर्दे पर रिलीज करने का इंतजार करने लगे हैं. इसी बीच पुलकित सम्राट का एक वीडियो चर्चा में आ गया है. इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि उनके मुंबई आने के लिए परिवार का कौन सा सदस्य लोगों से भिड़ गया था और किसकी बदौलत आज एक्टर बन पाए हैं.

पुलकित सम्राट का वीडियो हुआ वायरल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि पुलकित सम्राट अपनी फिल्म 'राहु केतु' के ट्रेलर रिलीज के दिन मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उनसे एक सवाल किया गया, 'आपने कहा था कि आपकी मम्मी जहां हाथ जोड़ने को बोलती हैं तो आप वहां हाथ जोड़ लेते हैं तो मम्मी का क्या प्रभाव रहा है?' इस पर पुलकित सम्राट ने जवाब दिया, 'जिनकी कोख से मैं आया हूं और जिनकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं, वो मेरी मां हैं. सबकी मम्मी बेस्ट होती हैं. जब घर में सब झगड़े कर रहे थे और मुझे मुंबई आने से रोक रहे थे तब मेरी मां ने ही मुझे सपोर्ट किया था. उन्होंने पूरे घर और परिवार से झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा मुंबई जाएगा और हीरो बनकर रहेगा.' पुलकित सम्राट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

पुलकित सम्राट ने किस फिल्म से शुरू किया करियर?

पुलकित सम्राट ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में की थी, जब वह फिल्म 'बिट्टू बॉस' में नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने 'फुकरे' सीरीज की फिल्मों के अलावा 'सनम रे', 'पागलपंती', 'जय हो', 'वीरे की वेडिंग', 'जुनूनियत' समेत कई मूवीज में काम किया है. अब पुलकित सम्राट फिल्म 'राहु केतु' में नजर आएंगे ये सिनेमाघरों में 16 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

पुलकित सम्राट ने कीं कितनी शादी?

पुलकित सम्राट की निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने साल 2014 में श्वेता रोहिरा से शादी की थी. दोनों की शादी सिर्फ एक साल चली और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया. श्वेता रोहिरा बॉलीवड एक्टर सलमान खान को अपना राखी भाई मानती हैं. वहीं, पुलकित सम्राट की नजदीकियां एक्ट्रेस कृति खरबंदा के साथ बढ़ गईं और दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. दोनों ने साल 2024 में शादी कर ली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

