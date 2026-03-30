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Rahul Arunoday Banerjee के निधन के बाद वायरल हुआ उनका आखिरी वीडियो, पोस्ट देख भर आएंगी आंखें

Rahul Arunoday Banerjee बंगाली सिनेमा के एक जाने-माने एक्टर थे, जिनका 29 मार्च 2026 को शूटिंग के दौरान निधन हो गया. एक्टर की मौत के बाद अब उनका आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 30, 2026 10:46 PM IST

Rahul Arunoday Banerjee के निधन के बाद वायरल हुआ उनका आखिरी वीडियो, पोस्ट देख भर आएंगी आंखें
राहुल अरुणोदय बनर्जी का आखिरी वीडियो वायरल

Rahul Arunoday Banerjee Last Post: मशहूर बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी (Rahul Arunoday Banerjee) की 29 मार्च 2026 को शूटिंग के दौरान 43 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई. इस घटना ने न सिर्फ एक्टर के परिवार वालों बल्कि फैंस को भी सदमें में डाल दिया. राहुल अरुणोदय बनर्जी के निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है. उनके फैंस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कि उनके फेवरेट एक्टर अब उनके बीच नहीं रहे.

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Rahul Arunoday Banerjee की शानदार फिल्में

'यू आर माइन ईटर्नली', 'कीनो कीच्छू कोथा बोलो ना', 'लव सर्कस', 'टेक वन' और 'ब्योकमेश गोत्रो' जैसी फिल्मों (Rahul Arunoday Banerjee Movies) में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कहना न सिर्फ परिवार बल्कि चाहने वालों के लिए काफी इमोशनल पल है. इसी बीच अब एक्टर का इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस की आंखें भर आई.

क्या है राहुल अरुणोदय बनर्जी का आखिरी पोस्ट?

दरअसल, दिवंगत एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी ने अपनी मौत से ठीक 1 दिन पहले अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें 'सहज कथा' अकाउंट की एक जॉइंट पोस्ट है. बता दें कि, 'सहज कथा' राहुल का पॉडकास्ट शो था, जिसमें वो एक्टर और राजनेता ब्रत्या बासु के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. उनका ये आखिरी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आखिरी वीडियो देख फैंस की आंखें हो रही नम

इस वायरल वीडियो में राहुल ब्रत्या बासु से पूछते नजर आ रहे हैं कि, अलग-अलग लोगों से न्योता मिलने के बाद भी वह थिएटर परफॉर्मेंस में शामिल होने से मना क्यों कर देते हैं. वहीं जब ब्रत्या उनके सवाल का जवाब देते हैं, तो राहुल अपने गेस्ट की बात जितने ध्यान और शांती से सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी बात उनके सामने रखते हैं वो पल उनके फैंस को भावुक कर रहा है. वहीं इस वीडियो को शेयर करते हिए दिवगंत एक्टर ने कैप्शन में दर्शकों से यूट्यूब पर पूरा एपिसोड देखने के लिए कहा, जो उनके निधन के दो दिन पहले यानी 27 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था.

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राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत कैसे हुई?

जानकारी के मुताबिक, राहुल अरुणोदय बनर्जी 29 मार्च 2026 को दीघा में अपने सीरियल की शूटिंग कर रहे थे. वहां तलसारी समुद्र था जहां, वो अपने को-स्टार के साथ तहलने के लिए गए थे. वहीं इस दौरान राहुल पानी के अंदर चले गए और वहां डूबने से उनकी मौत हो गई. राहुल अरुणोदय बनर्जी का यूं अचानक 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह जाना परिवार के साथ-साथ फैंस के लिए भी तगड़ा झटका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Rahul Arunoday Banerjee Rahul Arunoday Banerjee Death Rahul Banerjee