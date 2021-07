Shilpa Shetty के पति Raj Kundra पर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Raj Kundra arrested: बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है, ‘मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में एक मामला दर्ज किया था, जिसमें पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें खास एप्स पर रिलीज करने की बात कही गई थी। हम लोगों ने सोमवार यानी कि 19 जुलाई के दिन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी साबित हुए हैं। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत हैं। इस मामले में भी जांच भी हो रही है।’ Also Read - Shilpa Shetty की ननद ने किया भाई Raj Kundra को सपोर्ट, एक्स भाभी संग पति के शर्मनाक रिश्ते पर खोली जुबान

Businessman Raj Kundra has been arrested by the Crime Branch in a case relating to creation of pornographic films & publishing them through some apps. He appears to be the key conspirator. We have sufficient evidence regarding this: Mumbai Police Commissioner pic.twitter.com/LbtBfG4jJc

